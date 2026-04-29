תיעוד מרגע הפיגוע בלונדון מצלמת אבטחה

חרדה עמוקה בקהילה היהודית בלונדון בעקבות פיגוע דקירה אכזרי שהתרחש היום (רביעי) ברחובות העיר. הפצועים, שלמה רנד (34) ומשה שיין (76), הותקפו לאור יום על ידי מחבל, בעת שהיו בדרכם חזרה מתפילת שחרית.

השניים פונו לבית החולים במצב קשה ולאחר טיפול רפואי נמסר כי מצבם מוגדר כעת "יציב".

אחותו של שלמה רנד, אזרח בריטי-אמריקני, סיפרה לכלי התקשורת כי הסכין הייתה רחוקה סנטימטרים ספורים מפגיעה קטלנית באיברים חיוניים. "הוא אדם שעובד קשה ותורם לחברה, שהלך בנחת ברחוב - והטרוריסט פשוט התנפל עליו", אמרה. לדבריה, התקיפה היא תוצאה ישירה של האנטישמיות הגואה: "זה מחריד אבל לא מפתיע, אנחנו מטרות לאנטישמיות כל הזמן".

הפצוע השני, משה שיין בן ה-76, נדקר בעודו ממתין לאוטובוס בתחנה. חבריו תיארו אותו כאדם שקט ומקסים שמעולם לא הזיק לאיש. "הוא פשוט חיכה לאוטובוס אחרי התפילה. זו הייתה זוועה", סיפר אחד מחבריו.

בקהילה המקומית מדווחים על תחושת חוסר ביטחון קשה: "זו אנטישמיות טהורה. אנחנו מותקפים רק בגלל הזהות שלנו, פשוט ככה".

משטרת לונדון כבר הגדירה את האירוע כפיגוע טרור, אך בשלב זה זהותו של המחבל טרם הותרה לפרסום.

האירוע מצטרף לשורה של תקריות אנטישמיות בבריטניה מאז פרוץ המלחמה, מה שמעלה את רמת הכוננות סביב מוסדות יהודיים בממלכה.