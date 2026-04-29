פרשת נציב שב"ס, קובי יעקובי, עולה מדרגה ומציפה סימני שאלה קשים על התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים.

אמש (שלישי) הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, על הגשת כתב אישום נגד יעקובי. על פי האישום, יעקובי קיבל עדכון מדובר המשטרה כיום, נצ"מ ליאור אבודרהם, על חקירה סמויה נגד נצ"מ אבישי מועלם - והעביר את המידע למועלם, מה שהביא לחשיפת החקירה.

כתב i24NEWS, אבישי גרינצייג חשף מספר מחדלים בחקירת מח"ש. כך לדוגמה, עד המפתח בתיק, ליאור אבודרהם, לא הזכיר את שמו של יעקובי בתחילה כשנשאל למי העביר את המידע. רק לאחר הפסקה של 15 דקות לצורך "התייעצות חוקר", הוא "נזכר" לפתע לעדכן שגם יעקובי היה בסוד העניינים.

כמו כן נטען כי עדותו הקריטית של אבודרהם ארכה 23 דקות בלבד. היא לא הוקלטה ולא תועדה בוידאו כמקובל בתיקים רגישים, אלא נרשמה ידנית בלבד על ידי החוקר.

מח"ש סירבה לבקשת יעקובי לעמת אותו מול אבודרהם, למרות שיעקובי דרש זאת מספר פעמים. כמו כן, סורבה בקשתו לעבור פוליגרף.

בנוסף, יעקובי הגיש תצהירים מניצב סמי מרציאנו ומעו"ד איציק כהן התומכים בגרסתו (לפיה ידע רק על כישלון בפוליגרף ולא על חקירה פלילית), אך מח"ש בחרה שלא לזמן אותם לעדות רשמית.