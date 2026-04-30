הפועל תל אביב פתחה הערב (רביעי) את סדרת הפלייאוף הראשונה בתולדותיה ביורוליג עם הפסד מבאס וצמוד בתוצאה 82:86.

האדומים להם זו עונה ראשונה במפעל היורוליג היוקרתי, מפעל הכדורסל הבכיר ביותר באירופה, העפילו לסדרת פלייאוף היורוליג מהמקום השישי בטבלה מה שזימן להם מפגש בשלב רבע הגמר מול קבוצת הפאר הספרדית ריאל מדריד.

ריאל השיגה העונה ביורוליג מאזן ביתי מרשים של 18 ניצחונות לעומת הפסד אחד בלבד והערב היא הצליחה להשאיר את המאזן כך למרות משחק פושר.

ריאל נאלצה להסתדר כבר לאחר 3 דקות ראשונות של משחק ללא אחד משחקניה המובילים, הסנטר הגדול אדי טבארס שנפצע, אך גם בלעדיו הצליחו להסתדר עם האדומים מת"א וברבע השני הובילו בבטחה ב-20 נקודות הפרש.

גם בהפועל נפצע הכוכב הגדול שלה, אלייז'ה בראיינט שהספיק לשחק 10 דקות בלבד ובהמשך אף נאלצה להסתדר גם ללא מאמנה איטודיס שהורחק לאחר עבירה טכנית שניה.

דווקא אז, כשהם היו עם הגב אל הקיר, התעוררו שחקני הפועל ת"א ובראשם אנטוניו בלייקני.

יחד עם ערב שיא של דן אוטורו שסיים את המשחק עם 20 נקודות, בהן 8 מ-9 מהשדה ו-4 מ-6 מהעונשין, מרחק 4 נקודות בלבד מהשוואת שיא הקריירה שלו ביורוליג, אליהן הוסיף לא פחות מ-17 ריבאונדים, ושבר את שיא הקריירה שלו ביורוליג, במה שהוביל אותו למדד של 38 - שיא קריירה נוסף שהושג בפחות מ-29 דקות על הפרקט, זה היה קרוב בכדי לבצע קאמבק גדול ולגנוב את יתרון הבייתיות בסדרה אך מעט מאוחר מדי.

זה נגמר עם 82:86 לריאל שעולה ליתרון 0:1 בסדרת רבע גמר הפלייאוף של היורוליג. האם הפתעה עוד יכולה לקרות?