בעמדת השידור של ערוץ 7 במתחם קבר רבי מאיר בעל הנס, מספר אלי כהן, מהנדס האתר, ומספר על המהפך המשמעותי שעבר המתחם בחמש השנים האחרונות.

"המקום היה מבנה משנות החמישים במרחק של 50-60 מטרים מהשבר הסורי אפריקאי החשוף לרעידות אדמה. המבנה קיבל חיזוק עם עמודים של 80 על 80, מה שנדיר לחלוטין. כך גם חוזקו כל המערכות בעלות של מיליונים", הוא אומר ומדגיש: "היינו חייבים לעשות את זה כי המבנה לא היה מחזיק מעמד".

על מנת לשלב בין חדש לישן תוך שמירת האותנטיות של המקום המיוחד, מספר כהן "האדריכל הירושלמי שתכנן את כל זה, שילב את המוטיבים המיוחדים, אבן הבזלת הטבריינית, האבן הלבנה שעוטפת את החלונות, מוטיב שמופיע גם בבנייה הטורקית והמנדטורית. בכל חלון בכל המתחם שימרנו את האופי הזה, והאבן הזו עוטפת גם את המבנה העתיק של הקבר עצמו".

מוזמנים לשלוח עכשיו שמות לתפילה בציון ר' מאיר בעל הנס >>>

הקשר האישי של אלי כהן לרבי מאיר בעל הנס מתחיל בגיל 7. "כיליד העיר, מגיל 7 החוויה הגדולה ביותר עבורנו הייתה הילולת רבי מאיר, להביא "נוגה" ותירס הביתה מההילולה. זו הייתה חוויה גדולה".

השיפוץ וההשקעה במתחם הובילה גם להרחבה ותוספות עליהם הוא מספר: "הוספנו חדר אוכל גדול ומטבח שמשרת את הציבור. במקום שבו יש היום רחבה פתוחה ויפה היו קיוסקים ומחסנים", הוא מזכיר. כל אלה הועתקו למקום מרוחק יותר לרווחת ציבור המבקרים והעולים לרגל.

