משטרת לונדון עדכנה הלילה (חמישי) כי החשוד בביצוע פיגוע הדקירה בגולדרס גרין, שבו נפצעו שני גברים יהודים, הוא אזרח בריטי בן 45 שנולד בסומליה.

החשוד פונה תחילה לבית חולים, אך מאז שוחרר ונלקח לתחנת משטרה בלונדון, שם הוא מוחזק במעצר ומואשם בניסיון רצח.

עוד נמסר בהודעת המשטרה כי המתקפה בגולדרס גרין הוכרזה רשמית כאירוע טרור.

כחלק מהחקירה בודקים החוקרים אירוע נוסף בדרום-מזרח לונדון מוקדם יותר ביום רביעי. מהמשטרה נמסר כי החשוד באירוע זה הוא ככל הנראה אותו אדם שנעצר בגולדרס גרין.

בפיגוע נפצעו שלמה רנד (34) ומשה שיין (76) שנדקרו בעת שהיו בדרכם חזרה מתפילת שחרית. השניים פונו לבית החולים במצב קשה ולאחר טיפול רפואי נמסר כי מצבם מוגדר כעת "יציב".

האירוע מצטרף לשורה של תקריות אנטישמיות בבריטניה מאז פרוץ המלחמה, מה שמעלה את רמת הכוננות סביב מוסדות יהודיים בממלכה.