הרב משה אדרי, גבאי צדקה במתחם קבר רבי מאיר בעל הנס, פוגש יהודים מכל רחבי העולם שמגיעים לפקוד את הקבר, להתפלל וגם לזכות בישועות.

בעמדת השידור של ערוץ 7 הוא מספר על כמה מהניסים אותם פגש במרוצת השנים. עליהם ועל עוד אירועים רבים כתב ספר במשך 24 שנים, אך לדאבונו בעודו בכתב ידו נעלם באחד הימים.

"הגיע לכאן זוג עם הבת שלהם שהייתה בכיסא גלגלים. הם ביקשו שאניח עליה את היד ואברך אותה. אמרתי שאני לא יכול לשים את היד על הראש אבל אשים את היד מלמעלה. בירכתי אותה, נתתי לה שמן, ואחרי כמעט שנה הם חזרו לכאן. שאלו אותי אם אני זוכר אותם. אמרתי שבאים אליי מכל העולם ואני לא יכול לזכור...", מספר הרב אדרי.

אבי הבת הראה לו ממכשיר הטלפון שלו צילום מאותם רגעי ברכה לבתו, והנה כעת היא כבר לא על כיסא גלגלים. "היא קצת צולעת אבל לא עם כיסא גלגלים. היא הולכת...".

"רבי מאיר בעל הנס בוחר את השליחים לברכות. היו כאלה שלא התאימו ועזבו. רבי מאיר בעל הנס הוא שמחליט מי יישב כאן. צריך להיות אדם אמין", הוא אומר ומספר גם על הרבים שמגיעים לומר תודה על הניסים שקרו להם בעקבות הביקור במקום והתפילות בו. "אני אומר להם שאחרי שקרה לכם נס, תגיעו לכאן עם בקבוק שמן. כל אלה שבירכנו אותם קורים להם ניסים ונפלאות. היה אירוע שבו רופאים אמרו לבחורה אחת שהיא צריכה להפיל. אמרתי לה שתמתין רגע, בעזרת ה' הכול יהיה בסדר ואחרי שיהיה נס תביאי גם את בקבוק שמן, וזה מה שהיה. הרופא אמר שמדובר בנס. באופן טבעי לא יכול לקרות אירוע כזה".

ומעל כל זאת, הוא מדגיש, מי שעושה את הניסים ומי שמקבל את התפילות הוא לא הצדיק אלא ריבונו של עולם. "כשאומרים בזכות רבי מאיר בעל הנס, הכוונה היא שהוא סנגור טוב שמסנגר בפני הקב"ה כדי שהאדם ייענה. אנחנו לא מתפללים לרבי מאיר. הוא הצינור".

הרב אדרי קורא לעם ישראל כולו להגיע לקבר רבי מאיר בעל הנס ולזכות בסגולות המייחדות את המקום. "מי שמגיע לרבי מאיר בעל הנס לא יוצא עם אפס. תמיד הקב"ה עונה לרבי מאיר שחכמים בגמרא לא יכלו לרדת לסוף דעתו גם אם לא נקבעה הלכה כמותו".