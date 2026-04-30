ח"כ כסיף לא שולל תמיכה בבנט לראשות הממשלה

בעוד הסקרים מעידים שגוש מתנגדי נתניהו יזדקק למפלגות הערביות כדי להקים ממשלה וקואליציה - ח"כ עופר כסיף (חד"ש) הסביר כי "אם יהיו קווי יסוד שיוכל לחיות איתם" יתמוך בממשלה בראשות נפתלי בנט.

"אנחנו כבר הוכחנו בעבר את האחריות שלנו. כשהמלצנו על גנץ והיפנה לנו את גבו וחבר לנתניהו - והוא היה איש ימין מובהק - זה לא היה לנו קל. הבנו אז שהסכנה הגדולה ביותר היא נתניהו והיו לנו לגבי לבטים וויכוחים שונים. היו לנו קשה מאוד והמלצנו עליו בסופו של דבר מתוך אחריות", טען כסיף.

לגבי בנט הדגיש כי החשיבות היא בקווי היסוד של הממשלה ולא באדם שיוביל אותה - וציין כי ייתכן מאוד שהמפלגה תתמוך במועמדותו אם המשמעות תהיה הפלת הממשלה הנוכחית. "היום, אנחנו עדיין מבינים שנתניהו ומי שסביבו הם סכנה גדולה. השאלה היא לא מי עומד מולו אלא מה הוא מציע. אם יש מועמד שמבקש המלצה בפני הנשיא והוא מציג קווי יסוד שאני יכול לחיות איתם - למרות שהם לא זהים לאידיאולוגיה שלי - נעשה הכל במסגרת הרצון להיפטר מהממשלה הנוכחית".