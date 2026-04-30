המתקפה על ארגון רבני צהר בידי גדולי הליברלים חשפה את פרצופם האמיתי של אותם "ליברלים". אפס הקשבה. אפס התחשבות. אפס סובלנות.

כואב לראות אנשים בשעתם הרעה. אבל בצד זאת המתקפה גם חשפה את פרצופו האמיתי של ארגון רבני צהר בראשות הרב דוד סתיו.

מעטים האנשים שמכירים את החברה הישראלית כמו הרב סתיו. אני בטוח שהרב סתיו ועמיתיו להנהגת הארגון ידעו בדיוק לאיזה תופת תקשורתית הם נכנסים, כשפרסמו את התמיכה החשובה מאוד שלהם בחיילים שומרי ההלכה מחיל השריון.

הם ידעו טוב יותר מכולנו איזו אש הם יחטפו, והביקורות שהם חטפו אכן היו חריפות פי מאה מהביקורות שחטפו ארגוני הרבנים האחרים, ובכל זאת הם הלכו עם האמת שלהם.

ערכים נמדדים בשעת משבר, בשעת מצוקה. ארגון רבני צהר הוכיח אתמול שבניגוד למה שלעיתים מאשימים אותו, יש לו עמוד שדרה תורני מוצק.

בשעת מבחן, כשצריך היה לבחור בין מחויבות לקב"ה ולהלכה לבין מציאת חן בעיני הציבור, בחרו רבני צהר בצד הנכון והקשה. ראשי צהר בחרו לחטוף מתקפות ארסיות ומרושעות שלא מגיעות להם ולהישכב על הגדר עבור החיילים שומרי ההלכה. כולנו חייבים תודה גדולה והכרת הטוב לארגון רבני צהר ולרב סתיו העומד בראשו.