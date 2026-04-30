תיעוד מרגע הפיגוע בלונדון מצלמת אבטחה

שלמה רנד (34), אחד משני קורבנות פיגוע הדקירה בשכונה היהודית גולדרס גרין בלונדון אתמול, התראיין הלילה (חמישי) לרשת ITV ממיטתו בבית החולים ושלח מסר חריף להנהגה הבריטית.

רנד, שנדקר בזמן שחזר מבית הכנסת, הביע תסכול עמוק מהמצב הביטחוני של יהודי בריטניה. "אני מרגיש מתוסכל ומאוכזב. הממשלה לא עושה את עבודתה בהגנה על הקהילה היהודית. אנשים באמת מודאגים ומפחדים ללכת ברחוב".

רנד הוסיף כי בחודשים האחרונים הקהילה סובלת מהתקפות חוזרות ונשנות, וכי הממשלה היא הגוף היחיד שיכול לטפל בבעיה מהשורש, אך בוחרת שלא לעשות זאת.

הוא שחזר את רגעי האימה שבהם הבחין בחשוד רץ לעברו. "הוא נראה כועס מאוד, אפשר היה להרגיש את זה בהבעות הפנים שלו. זה היה ברור שהוא רוצה להרוג אותי".

למרות שבתחילה עלה חשש כי יזדקק לניתוח כדי לייצב את מצבו - בסופו של דבר השיפור היה טבעי. "זה באמת נס שקרה לי", סיכם.

בפיגוע נפצע גם משה שיין, בן 76, שהותקף בזמן שהמתין בתחנת אוטובוס. מצבו של שיין מוסיף להיות קשה אך יציב.

משטרת לונדון אישר כי המפגע הוא אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה. הוא נעצר בחשד לניסיון רצח לאחר שנוטרל על ידי מתנדבי ארגון "שומרים" ואנשי המשטרה שהשתמשו בטייזר.

מחקירת המשטרה עולה כי המפגע היה מעורב לכאורה בתקרית אלימה נוספת בדרום-מזרח לונדון מוקדם יותר אתמול, לפני שהגיע לצפון העיר לבצע את הפיגוע.

קבוצת הקיצונים הבריטית "אנשי הימין" המזוהה עם איראן נטלה אחריות על הפיגוע. הקבוצה, שנטלה בעבר אחריות על הצתת אמבולנסים של "הצלה" ושיגור רחפנים לעבר שגרירות ישראל, פרסמה הודעות בחשבונות המזוהים עם איראן ובהן נטען כי הפיגוע בוצע מטעמם.