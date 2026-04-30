השר לשעבר מתן כהנא הגיב לדבריו של יאיר גולן נגד ארגון רבני צהר, והתייחס לסוגיית שילוב נשים ביחידות הלוחמות ולמקומו של הציבור הדתי לאומי בצה"ל.

לדבריו, מרבית בני ובנות הציונות הדתית אינם סבורים שיש להדיר נשים מתפקידי לחימה.

כהנא ציין מניסיונו האישי, כי פיקד על נשים בתפקידי טיסה, "אישית פיקדתי על טייסות ונווטות אמיצות שאני רק יכול לקנא בתרומתן לביטחון המדינה". הוא הדגיש כי קיימת הערכה לתרומתן של נשים לביטחון המדינה.

עם זאת, הוסיף כי מבחינה הלכתית קיימת עמדה רחבה בציונות הדתית נגד שירות מעורב ביחידות שדה לוחמות, "כל רבני הציונות הדתית, על כל גווניה, קובעים שעירוב בין גברים לנשים ביחידות שדה לוחמות בעייתי מאוד מבחינה הלכתית". כהנא פנה לגולן וציין כי הוא מכיר את הקושי ההלכתי לשירות משותף בגדודים שונים.

בהמשך דבריו התייחס כהנא גם לתרומת הציבור הדתי לאומי לצה"ל, ואמר כי מדובר בתרומה משמעותית ביחידות השדה הלוחמות. הוא חתם בפנייה לגולן, "אתה הרי מכיר היטב את התרומה של הציבור הדתי לאומי לביטחון המדינה ביחידות השדה הלוחמות, באמת כל כך חשוב לך להיאבק בנו?".