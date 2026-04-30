פגיעה ישירה ביישוב שומרה של ירי חיזבאללה. בשעה 8:20 הבוקר (חמישי) נשמעו אזעקות ב-15 יישובים בגבול הצפון מחשש לחדירת כטב"ם. מעט לאחר מכן נשמע פיצוץ עז בעקבות פגיעה ישירה של כטב"ם בעל סיב אופטי בשומרה.

רכב משוריין עלה באש, ותועד עשן מיתמר למרחוק. כוחות הכיבוי שהוזעקו למקום טיפלו בשריפה וכיבו אותה.

לפני כן שוגר מיירט למטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, ובצה"ל אמרו כי תוצאות היירוט בבדיקה. בתיעוד נראה המיירט ואוטובוס תלמידים, בעת הסעות לבית הספר.

מתחילת השבוע נהרגו שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. ביום ראשון נפל סמל עידן פוקס ז"ל, לוחם בגדוד 77 בעוצבת "סער מגולן", ושלשום נהרג עאמר חוג'יראת שעבד בחברה קבלנית.

מקורות לבנונים מדווחים כי חיזבאללה אגר בחודשים האחרונים מלאי אדיר של רחפנים (FPV (First Person View כחלק מחיזוק יכולותיו הצבאיות. מדובר ברחפנים זולים באופן יחסי ולכן ארגון הטרור מעדיף אותם על פני שימוש בטילים ארוכי טווח או מטולי RPG.

הרחפן מחובר באופן פיזי באמצעות סיב אופטי ישירות לחדר הבקרה שבו נמצא המפעיל שלו. אורכו של הסיב הוא כ-10 קילומטרים, כך שהרחפן יכול להגיע בצורה יעילה למטרות רחוקות מבלי שחיילי הלוחמה האלקטרונית של צה"ל יוכלו לזהות ולהפיל אותו.

אתמול ביקר הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר במרחב העיירה א-טייבה שבדרום לבנון, והדגיש כי צה"ל אוחז בפועל בקו הצהוב - כפי שהגדיר הדרג המדיני. "המשימה שהוטלה עלינו על ידי הדרג המדיני היא להתייצב על הקו למניעת ירי ישיר על היישובים. השגנו זאת - זהו הקו שבו אנו נמצאים", אמר זמיר. "ייתכן שנידרש להישאר עליו. לא נסבול תקיפות וירי על יישובינו, ולא נעזוב עד שיובטח ביטחון ליישובי הצפון לאורך זמן".

הרמטכ"ל הוסיף כי צה"ל ממשיך בלחימה ופועל להבטחת העמקת ההישגים המבצעיים ולהגנת הכוחות. "בחזית הלחימה אין הפסקת אש", אמר לכוחות. "אתם ממשיכים להילחם, להסיר איומים ישירים ועקיפים מעל יישובי הצפון, לסכל תשתיות טרור, לאתר ולהרוג מחבלים".