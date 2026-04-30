ועדת החקירה הממלכתית באוסטרליה, הבוחנת את נסיבות פיגוע הירי האנטישמי בבונדיי ביץ' שאירע בדצמבר האחרון, פרסמה דוח ביניים המטיל צל כבד על תפקוד משטרת ניו סאות' וויילס.

מהדוח עולה כי הקהילה היהודית התריעה באופן מפורש על הסכנה המוחשית לחייהם של החוגגים, זמן קצר לפני שהמחבל פתח באש ורצח 15 בני אדם.

במרכז הממצאים עומדת תכתובת אימייל ששלח ארגון הביטחון הקהילתי (CSG) למשטרה המקומית. בארגון כתבו באזהרה ברורה: "פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית בניו סאות' וויילס הוא תרחיש סביר, ורמת ההסתה לשנאה אנטישמית גבוהה".

למרות האזהרה הממוקדת, המשטרה השיבה כי אין ביכולתה להקצות שוטרים ייעודיים לאבטחה קבועה, והציעה כחלופה "סיורים ניידים" שיעברו במקום מדי פעם.

לצד חשיפת המחדל, ועדת החקירה קוראת לשינוי מבני עמוק במערכי הביטחון של אוסטרליה. בדוח נקבע כי יש לבצע רפורמה מקיפה ביחידות ללוחמה בטרור, תוך דגש על שיפור התיאום והשילוב בין צוותי המשימה השונים וייעול הגישה למערכות המודיעין והעברת מידע רלוונטי בזמן אמת.

הוועדה קבעה כי על המשטרה לשקול בחיוב תגבור משמעותי של אמצעי אבטחה בחגיגות יהודיות בעלות "ממד ציבורי", כדי למנוע הישנות של טבח כזה בעתיד.