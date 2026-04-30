הרב היהודי נשבע אמונים צילום: באדיבות המצלם

אחד ממנהיגי הקהילה היהודית באיראן, חכם יונס חמאמי, הגיע אתמול לכיכר המהפכה בטהראן כדי להישבע אמונים למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי, בשם הקהילה היהודית.

המשטר האיראני עושה שימוש בקהילה היהודית באיראן כדי לשפר את תדמיתו, כאשר ליהודים אין ברירה אלא לקבל עליהם את דרישות המשטר. בימים האחרונים "אירחה" הקהילה היהודית כלי תקשורת זרים שתיעדו באישור המשטר את חיי הקהילות היהודיות ברחבי איראן.

חכם חמאמי אמר בראיון לסוכנות הידיעות האיראנית "מהר" על תקיפת בית כנסת בטהראן בשוגג במלחמה על ידי חיל האוויר הישראלי: "ההתקפה על אתרים קדושים ליהודים הראתה שהציונות עוינת את כל האומה האיראנית, בין אם האדם הוא יהודי, מוסלמי או ארמני".

הוא הוסיף: "מההתחלה, המשטר הציוני ניסה להציג את עצמו כנציג של כל יהודי העולם והרבנים, בעוד שהיהדות היא דת מונותאיסטית עם היסטוריה של יותר מ-3,000 שנה, והציונות היא תנועה פוליטית שנוצרה בסוף המאה ה-19 ויש לה בעיקר היבטים לאומניים, ולמרבה הצער, היא ביצעה תעמולה זו תוך שימוש לרעה בשם היהדות".

חמאמי המשיך: "במלחמה, התברר שהם אפילו לא מעריכים את המקומות הקדושים ליהודים. כל מקום פולחן שהוא מקום פולחן לאלוהים מכובד, כי אלוהים הוא אחד ואין הבדל בין אנשים".

בהתייחסו לצעדים שננקטו לאחר האירוע ציין: "עליי להביע את תודתי לראש המחוז ולעמיתיו אשר נכחו באופן אישי וסייעו צעד אחר צעד בחילוץ ספרי התורה מתחת להריסות כדי שניתן יהיה להסיר את היצירות הללו ללא נזק".

הוא הוסיף: "פעולות אלה הראו כי עוינותם היא עם האומה האיראנית, ואין זה משנה אם האדם יהודי, מוסלמי או ארמני. זה הבהיר עוד יותר שרבות מהסיסמאות שלהם שקריות. לצערנו, מקום דתי זה נהרס, אך בשיתוף הפעולה המתמשך, אנו מקווים שהוא ייבנה מחדש בהקדם האפשרי".