הועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל סיירה וקיימה ישיבה אתמול באתר מירון, במטרה להתרשם מהיערכות גופי הממשלה לקראת הילולת הרשב"י בל"ג בעומר.

בישיבה השתתפו מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל שמעון אלבום, נציגי משטרת ישראל, כבאות והצלה, מד"א, איחוד הצלה, רט"ג, ומשרדי הבריאות והתחבורה.

מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, שמעון אלבום, הציג את המתווה והתקדמות ההכנות במתחמים השונים.

"ההילולה היא אחת האירועים הדתיים החשובים במדינה ובכל שנה מעל 200,000 איש משתתפים בה. לאור המצב התקיים דיון גם עם ראש הממשלה ופיקוד העורף והוחלט להגביל את האירוע ולא לקיים אותו בצורה המלאה. תהיה הגבלה של 1,500 איש השוהים באותה נקודת זמן באזור מסוים".

אלבום הזהיר כי לא קיימת מניעה מוחלטת של תושבים מהגעה להר, ומניסיון העבר יכולה להיות כמות חורגת שתהווה סיכון לציבור ולשוטרים. לכן יש צורך בחסימות צירים וצמתים רחוקים, חסימות להולכי רגל במעגלים הקרובים, הפעלת שיקול דעת וניהול קהל אזרחי.

היועצת המשפטית למשרד ירושלים ומסורת ישראל, עו"ד לאה כהן, הוסיפה כי "חילקנו את האזור ל-11 מתחמים לפי הנחיית פיקוד העורף ויש ביניהם מרחק גדול. פיקוד העורף הוא זה שמתווה לנו את המספרים".

אל"מ ירון וייסווסר, נציג פיקוד העורף, אמר: "הצגנו מדיניות שמאפשרת התקהלות של עד 1,500 איש והסברנו את מדיניות ההתגוננות. חריגה מכך לא תעמוד במדיניות שהגדרנו. ביום ראשון תתקיים הערכת מצב נוספת".

לשאלת יו"ר הוועדה האם המספר הוא לכל ההר או לכל האזור, השיב כי "פריסת 1,500 איש היא קילומטר רבוע". לדבריו, במתחם מירון רבתי יכולים להיות כעשרת אלפים אנשים לפי חלוקה למתחמים שונים רחוקים זה מזה. "יש מקומות שאישרנו 1,500 וחלק מהמתחמים אישרנו 200, 300 וכו', וזה נקבע לפי המרחב".

ערן היימס מרט"ג ציין כי כל המתחם מוקף בשטחים פתוחים ויש בהם שבילים ודרכים, ויש סכנה גדולה שאנשים יגיעו יום לפני האירוע. כמו כן יש חשש לשריפות וקושי בחילוץ במתווה השטח.

נציג כבאות והצלה, טפסר משנה אוסקר פוקס, אמר כי יש סרטוני הסברה בנושא שריפות וסיורים רכובים על טרקטורונים באזור, וכן כוח שיטור זמין לסגירת מתחמים פרטיים אם יהיה צורך. "אנו מתייחסים לאירוע כהילולה מלאה".

סנ"צ ארז אפק מאגף התנועה במשטרה אמר: "מערך התנועה מסייע למחוז למנוע מעבר של בלתי מורשים במחסומים רחוקים וקרובים. העקרון הוא תנועה חד סטרית, עם כרטוס מסודר של משרד התחבורה. יעמדו 80 אוטובוסים שישמשו לחירום".

סנ"צ נוח סגס הוסיף כי "מדובר באירוע אזרחי של משרד ירושלים והמשטרה מסייעת לקיים את המתווה ונערכנו אליו בהתאמה. ככל שהמתווה ישמר כפי שאושר אנו מוכנים וערוכים לאירוע".

יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל, אמר לסיכום: "אנחנו חייבים להיערך לתרחיש בו בזמן ההילולה מתרחש אירוע ביטחוני שמחייב פינוי וטיפול. יחד עם זאת חייבים להיערך בכפוף להערכת מצב פיקוד העורף לשלושת המצבים: קיומו באופן חלקי, ביטול האירוע או אישור קיומו באופן מלא. בכל אחד מהמצבים עלינו לוודא כי כל מי שהגיע לחגוג בשמחה חוזר שמח ובריא הביתה".