הקהילה היהודית בלוס אנג'לס שרויה בחרדה לאחר תקיפה אלימה שאירעה בליל שני בשכונת פיקו-רוברטסון. הקורבן, יהודי חרדי ואב לשלושה, הותקף בשעה 22:00 בעת שצעד לביתו מבית הכנסת "עדת תורה".

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה אדם יוצא מרכבו סמוך לסמטה שמאחורי מבנה בית הכנסת, מתנפל על הגבר היהודי, דוחף אותו לעבר קיר ומנסה לחנוק אותו בחוזקה. "חששתי שחיי הגיעו לקיצם", שחזר הקורבן בראיון לרשת NBC. "כל חיי חלפו מול עיניי. חשבתי שזהו זה - כך זה ייגמר". לאחר מאבק קצר, התוקף הפיל את הגבר לקרקע, סינן לעברו את המילים "שחררו את פלסטין" ונמלט מהמקום.

משטרת לוס אנג'לס מסרה כי האירוע נחקר כפשע שנאה. למרות שבתיעוד נראים בבירור פניו של התוקף ואף לוחית הרישוי של רכבו, נכון לאמש טרם נעצרו חשודים בפרשה. המשטרה קראה לציבור לסייע בזיהוי החשוד ולהעביר מידע לתחנת מערב לוס אנג'לס.

דן בראום, מנהל התפעול של ארגון הביטחון הקהילתי "שמירה", הגיב לאירוע ואמר כי מדובר בקצה הקרחון של אירועים שאינם תמיד מתועדים. הוא קרא לחברי הקהילה להגביר את העירנות ולרשות המקומית להגביר את האבטחה.