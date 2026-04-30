ראש השב"כ לשעבר יורם כהן צפוי להצטרף בשבוע הבא למפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

כהן, תושב רמות בירושלים ואיש הציונות הדתית, היה מהמבקרים החריפים של ממשלת הימין בראשות נתניהו. בניגוד לעמדת קודמו בתפקיד יובל דיסקין, תמך כהן בעסקת שליט ואמר ש"רמת הסיכון שאנו לוקחים היא רמה ואתגר ביטחוני שנוכל להתמודד איתם. בעזה יש 20 אלף לוחמי גדודי עז א-דין אל קסאם, ועם עוד 200 מחבלים לא ייפול עלינו העולם".

במקביל, חבר הכנסת רם בן ברק, שהיה מבכירי סיעת יש עתיד תחת הנהגתו של יאיר לפיד, עשוי אף הוא לעבור למפלגתו של איזנקוט. רם בן ברק, שהיה בעבר סגן ראש המוסד, כיהן בממשלת השינוי בתור יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

השבוע פורסם כי הכלכלן הבכיר שאול מרידור, שכיהן בעבר כיו"ר אגף תקציבים במשרד האוצר, הצטרף לאיזנקוט.

איזנקוט מסר לאחר הצטרפותו של מרידור: "מדובר בבשורה גדולה לכל מי שמאמין שישראל זקוקה להנהגה מקצועית, אחראית וממלכתית. שאול הוא כלכלן בכיר ופטריוט ישראלי עם ניסיון רב בשירות הציבור, שמכיר לעומק את הכשלים שנבנו בכלכלה הישראלית ועמד במשך שנים מול ניסיונות לפגוע בה. יחד, נוביל בישר! שינוי עמוק שיחזיר את הכלכלה הישראלית למסלול של צמיחה, הוגנות ותקווה".

לאחרונה הצטרפו למפלגתו של איזנקוט גם השר לשעבר מתן כהנא; חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שפרשה גם כן ממפלגת כחול לבן וענבר הרוש גיטי.