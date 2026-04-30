בעל חווה ותיק מבקעת הירדן הגיש תביעה אזרחית בסך 160,000 ש"ח נגד אמיר פנסקי, פעיל בתנועת "מסתכלים לכיבוש בעיניים". התביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד חיים בלייכר ותום ניסני מארגון "חוננו", מגוללת מסכת של הטרדות שיטתיות ופרסום הכפשות בוטות ברשתות החברתיות.

על פי כתב התביעה, פנסקי חסם פיזית את דרכו של החוואי לשטח החווה תוך שהוא מטיח בו כינויי גנאי קשים כמו "זבל יהודי", "טפיל" ו"מזבלה". את האירועים הללו תיעד פנסקי ושידר בשידור חי בדף הפייסבוק שלו.

שיאו של האירוע התרחש ב-14 באפריל 2026, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לפי התביעה, פנסקי המתין לחוואי בשעה שהתפלל שחרית כשהוא עטור בטלית ותפילין, נצמד אליו והטריד אותו ממושכות. במהלך השידור החי לעג פנסקי לתפילתו ואמר: "ממלמל לחבר הדמיוני שיעזור לו לעשות שואה לעוד משפחות". בהמשך אף כינה את המתפלל "תת אדם".

בארגון "חוננו" מדגישים כי השימוש בטרמינולוגיה אנטישמית ופוגענית, במיוחד ביום השואה, מהווה חציית קו אדום. "לא נאפשר להשפיל חוואים העוסקים בשמירה על הארץ", מסר ניסני, "אנחנו נהיה הגב המשפטי שלהם מול הכפשות ודיבה".