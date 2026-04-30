פעילות משולבת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מחוז צפון הביאה לסיכול מבעוד מועד של פיגוע טרור מתוכנן נגד חיילים.

הבוקר (חמישי) הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד מוחמד עבד אל גני, בן 20 מהכפר נחף, המואשם בעבירות ביטחוניות חמורות.

מהחקירה עלה כי עבד אל גני אימץ את האידיאולוגיה הקיצונית של ארגון הטרור דאעש ואף נשבע לו אמונים.

במהלך השבועות האחרונים פעל הנאשם באופן אקטיבי להוצאת פיגוע לפועל, כשהיעד המרכזי שסומן היה חיילי צה"ל בעיר כרמיאל הסמוכה. לצורך כך, הוא ניסה לרכוש אקדח ואסף חומרים המזוהים עם הארגון.

בעת מעצרו של החשוד, פשטו הכוחות על ביתו ותפסו בחדרו כרזות, דגלים וסמלים שונים של "המדינה האסלאמית", אשר העידו על רמת המעורבות וההזדהות העמוקה שלו עם מטרות הארגון.

במערכת הביטחון מדגישים כי סיכול זה מצטרף לשורת פעולות נגד אזרחים ישראלים המושפעים מתעמולת דאע"ש ברשת.