הרב שמואל פרץ, סמנכ"ל מוסדות קבר רבי מאיר בעל הנס, מספר בעמדת השידור של ערוץ 7 על פעילות המוסדות הכוללת חלוקת אלפי מנות אוכל יומיות, אחזקת מוסדות חינוך ותמיכה כלכלית במשפחות נזקקות.

"קבר רבי מאיר בעל הנס מביא אליו רבבות יהודים מכל רחבי הארץ והעולם. הם באים להתפלל פה, ומאחורי הקבר ניצבים מוסדות של עולם תורה וחסד", אומר הרב פרץ ומציין כדוגמא 3,500 מנות יומיות שיוצאות ממטבח המוסדות למעונות, ליולדות, לחולים ומשפחות נזקקות וזאת כתרומה מטעם המוסדות. "לא יהיה יהודי אחד בטבריה שלא יהיה לו מה לאכול".

עוד מציין הרב פרץ את המעונות וגני הילדים בהם מתחנכים מאות ילדים, את הישיבה לצעירים, ישיבת 'תורת מאיר' ובה מאות בחורים שמגיעים מכל הצפון ללמוד תורה, ומצטט את אביו שמגדיר את רבי מאיר בעל הנז כ"מזוזה של הצפון", והמשמעות היא אחזקת תלמידים, אברכים ומשפחות מעוטות יכולת שזוכים לסיוע ותמיכה כלכלית ואחרת בדרכים שונות ומגוונות.

מוזמנים לשלוח עכשיו שמות לתפילה בציון ר' מאיר בעל הנס >>>

"יהודים מרגישים שהם מקבלים את העזרה הזו באופן אישי מידו של רבי מאיר בעל הנס. סה קורה מכוחו של רבי מאיר ומכוחו של הציבור שפותח את ידו ונותן כמו מאות אלפי השקלים שניתנו כ'קמחא דפסחא' וחולקו למשפחות נצרכות", אומר הרב פרץ ומדגיש את משמעות הנתינה של יהודים שמגיעים מכל העולם וכל אחד תורם כיכולתו, וסכומים קטנים מתכנסים והופכים לסכומי עתק שמופנים לעזרת הזקוקים לכך.

את דבריו חותם הרב פרץ בדברי תודה: "אנחנו רוצים להודות מקרב לב לכל אותם יהודים שפתחו את הלב ונתנו ומבקשים מכם להמשיך לתרום. אנחנו זקוקים לכוח שלכם. זה כסף שמגיע למשפחות יקרות שמחכות לתמיכה השנתית והחודשית ויש גם היומיומית, והזכות היא שלכם".

מוזמנים לשלוח עכשיו שמות לתפילה בציון ר' מאיר בעל הנס >>>