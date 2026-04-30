נתונים מדאיגים שמתפרסמים היום (חמישי) על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מציירים תמונה עגומה של רמת הלימודים בבתי הספר בישראל. על פי הדוח, נרשמה ירידה חדה בהישגים, כאשר בממוצע ארצי, פחות מרבע מתלמידי כיתות ט' (22% בלבד) מצליחים לעמוד ברף שקבע משרד החינוך בתוכנית הלימודים.

תחום האנגלית מסתמן כנקודת התורפה המרכזית של מערכת החינוך. לראשונה, ובעקבות שיח מתמשך עם ראשי הסמינרים, נבחנו כמעט כלל הבנות החרדיות בשכבת ט'. התוצאות חושפות מציאות קשה: במגזר החרדי רק 7% מהבנות החרדיות עמדו בדרישות תוכנית הלימודים באנגלית. במגזר הערבי רק 9% מהתלמידים עמדו בדרישות.

בתחום שפת האם (עברית), הנתונים מעט טובים יותר אך עדיין רחוקים מלהיות משביעי רצון. 38% מכלל תלמידי ט' בארץ עומדים בדרישות. הישגי הבנות החרדיות בשפת אם נמצאו דומים לאלו של יתר דוברי העברית בישראל.

בחלוקה למגזרים: 44% מדוברי העברית עומדים בדרישות, לעומת 19% בלבד בבתי הספר דוברי הערבית.

למרות התוצאות הנמוכות, במערכת החינוך מגדירים את עצם ההיבחנות של כ-70% מהמחזור החרדי (בנים ובנות במוסדות שונים) כ"מהפכה" של ממש במדידה ובהערכה, שכן מדובר במהלך חסר תקדים של שיתוף פעולה מצד המגזר החרדי עם מבחנים ארציים.