לפני כעשור יצאו שני חברים לטיול שורשים במרוקו, וממנו שבו עם שאיפה לחדש מסורות יהודיות עתיקות שאיפיינו את יהדות מרוקו במשך מאות שנים. כך הוקם מיזם 'כולנא' שהיום מונה שישה בתי כולנא ברחבי הארץ.

יוסי בן חמו, העומד בראש 'כולנא טבריה', מספר בעמדת השידור של ערוץ 7 על הכמיהה הגוברת בימים אלה לשיבה אל השורשים והמסורת העתיקה. "אי אפשר להסביר זאת. אני רואה זאת גם כאיש חינוך. אני פוגש הרבה תלמידים שלפעמים לא מקפידים על כיפה ומצוות אבל יש בהם צמא גדול למסורות ולמקומות הללו, לסליחות, למקום הקדוש הזה, קבר רבי מאיר בעל הנס, שמושך אליו כל כך הרבה אנשים. החיבור הזה למסורת יוצר הרבה דברים בנשמה שלנו".

את קבר רבי מאיר בעל הנס מגדיר בן חמו ככתר של כל מקומות הקדושה המאפיינים את טבריה. "המקום מושך אליו מאמינים רבים באופן חוצה מגזרים. אני פוגש כאן הרבה חברים בני המגזר הדתי לאומי שמגיעים לאורך כל השנה, בראשי חודשים וכמובן בהילולה שמושכת אליה עשרות אלפים מכל רחבי הארץ".

ולעלייה לרגל יש גם קשר לימי המלחמה העוברים על עם ישראל בתקופה זו. בן חמו מספר על חיילי מילואים רבים שהגיעו למקום, קיבלו על עצמם קבלות כאלה ואחרות, יוצאים למערכה בין אם בלבנון ובין אם בעזה, וכעבור ימים מקיימים סעודות הודיה על ניסים רבים שקרו להם ומקיימים גם את הנדר שנדרו לפני היציאה לקרב.

הקשר האישי של יוסי בן חמו לקבר רבי מאיר בעל הנס מתחיל עוד מאביו שנפטר לפני קצת יותר מחודש ו"עבד במוסדות רבי מאיר בעל הנס, בהתחלה כאיש לוגיסטיקה ואחר כך הוא היה רב שבירך כאן אנשים, אדם שהיה עסוק בקדושה", הוא אומר ומספר על הרגש העז שאחז בו כאשר נכנס למתחם הקבר לאחר שלא היה בו מאז נפטר אביו ו"זה הציף לי הרבה זיכרונות ילדות והרבה געגוע גם אליו וגם לזיכרונות".

לשאלה אם קיים חשש שמא העיסוק התמידי סביב מתחם הקבר והמסורות הכרוכות בו יביא אותו "להתרגל" למיוחד שבמקום, משיב בן חמו ואומר כי "אף פעם אני לא מצליח להתרגל לזה", ומספר על אירוע שנערך באחרונה ל-25 משתתפים מטעם 'כולנה טבריה' ובו שמעו מסיפורי רבי מאיר, שמעו פיוטים, אכלו ושתו ולמחרת סיפרו על התחושות המרגשות, על המסורות שלא הכירו והתחדשו להם בביקור, "בכל פעם כשנכנסים לרבי מאיר זה פוגע מחדש. משהו עוצמתי".

