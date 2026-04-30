תיעוד: חיסול חמישה מחבלי חיזבאללה צילום: דובר צה"ל

בדרום לבנון הופל הבוקר (חמישי) כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל בעקבות שיגור של טיל קרקע-אוויר שבוצע על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

דובר צה"ל מסר כי "אין חשש לדלף מידע, האירוע מתוחקר".

במקביל הפרות הפסקת האש בדרום לבנון נמשכות ומחריפות. אתמול, כוחות אוגדה 146, בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר, זיהו חמישה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך מאוד לכוחות צה"ל בדרום לבנון.

הלוחמים בשטח, שזיהו את האיום המיידי, הפעילו אש מדויקת מהאוויר ומהקרקע וחיסלו את חמשת המחבלים.

במקביל לחיסול החוליה, חיזבאללה ממשיך לנסות ולפגוע בכוחות הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי.

בנוסף, אתמול נרשמו שני אירועים חמורים בהם שיגר ארגון הטרור מספר רחפני נפץ לעבר לוחמי צה"ל. הרחפנים התפוצצו בסמוך לכוחות, אך בנס לא היו נפגעים באירועים אלו.