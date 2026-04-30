התביעה הצבאית הגישה אתמול (רביעי) כתב אישום חמור נגד קצין בדרגת רס"ן, שנעצר לפני מספר חודשים בחשד למעורבות ברשת הברחות ענפה מישראל לרצועת עזה. הקצין נאשם בעבירות של עזרה לאויב, לקיחת שוחד, הברחת טובין בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות.

מכתב האישום, שהתגבש בתום חקירה של שב"כ, מצ"ח וימ"ר דרום, עולה תמונה מדאיגה של ניצול סמכות לטובת רווח כספי אישי על חשבון ביטחון המדינה.

על פי האישום, ב-10 בינואר 2026, הוביל הקצין משאית עמוסה בציוד טכנולוגי ואלקטרוני - כולל טלפונים ניידים, נתבי רשת, מצברים ואופניים חשמליים - בשווי של מיליוני שקלים.

השיטה הייתה פשוטה: הקצין נסע ברכב צבאי לפני המשאית שבה נהג אזרח ישראלי (שנגדו הוגש אישום נפרד). הוא הציג מצג שווא בפני החיילים במחסומים כי מדובר בפעילות מבצעית לגיטימית, ובכך עקף את מנגנוני הבידוק הקפדניים.

חומרת המעשים גברה כאשר הקצין הכניס את האזרח הישראלי לתוך רצועת עזה פעם נוספת כדי להשלים את העברת הסחורה. הנהג נותר בתוך הרצועה מספר ימים - אזור מסוכן שאליו הכניסה לישראלים אסורה - עד שהוצא משם על ידי שותפיו להברחה.

התביעה מדגישה כי הרס"ן פעל מתוך מודעות מלאה לכך שהציוד המוברח יגיע לידי ארגוני הטרור, ובראשם חמאס, וישמש להתעצמותם הצבאית לאחר המלחמה. בצה"ל ובשב"כ מסרו כי הם רואים בחומרה רבה את האירוע, המשלב שחיתות אישית עם פגיעה אנושה בביטחון המדינה, ומבטיחים אפס סובלנות למשרתים המנצלים את מדיהם לסיוע לאויב.