הכנסת ספר התורה לשא-נור רועי חדי

עשרים שנה לאחר הגירוש מצפון השומרון, וימים לאחר הקמת הישוב מחדש, התרחש אירוע מרגש בשא-נור, כאשר ספר התורה המקורי של היישוב, הוחזר למקומו.

הספר נתרם לפני הגירוש על ידי גיבור ישראל שאול חלפון ז"ל, והוחזר כעת על ידי בנו, שלמה חלפון, באירוע מרגש בהשתתפות ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ושר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'.

שאול חלפון ז"ל, שלחם ביחידה 101 תחת פיקודו של אריאל שרון וצנח בסיני תחת פיקודו של רפאל (רפול) איתן, בנה בשא-נור את בית הכנסת על שם מפקדו רפול. מבנה בית הכנסת היה היחיד שלא נהרס בגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, אלא נקבר תחת טונות של עפר, ובמשך למעלה מ-20 שנה המתין ספר התורה עד שהושב ליישוב.

שלמה חלפון שהחזיר את ספר התורה ליישוב, מספר על סגירת המעגל המטלטלת: "משמעות היום היא סגירת מעגל. גורשתי משא-נור כבחור בן 20 וחזרתי עם אשתי, ששת ילדיי ועם ספר התורה הקדוש שאיתו יצאתי, שהיה כל כך חשוב לאבא שלי, למקום שהיה לנו כל כך קשה לעזוב".

חלפון משחזר את ימי טרום הגירוש והמאמץ של אביו. "לפני הגירוש אבא כתב ספר תורה לשא-נור, ולאחר מכן עמל רבות כדי להתרים ולבנות בית כנסת חדש על שם חברו, הרמטכ"ל במיל' רפול, במקום המסגד שבו התפללו כל השנים. הוא הספיק לבנות את בית הכנסת בעבודה עברית, עד ממש ערב הגירוש המבנה עמד עם גג ודלתות. בערב שבת האחרונה עשינו הכנסת ספר תורה למבנה שממנו גורשנו".

על מסעו של ספר התורה בחזרה ליישוב, הוא משתף: "ספר התורה, ארון הקודש והפרוכת היו בבית הוריי כמעט 19 שנים. לפני כשנה וחצי ישיבת 'בני חיל' חיפשו ספר תורה, ואשתי עודדה אותי לשאול את אימי אם היא מוכנה להשאיל להם אותו. בהתחלה חששתי, אבל אשתי אמרה: 'ברגע שספר התורה ייצא מהבית הוא יחזור לשא-נור, וכולנו נחזור לשא-נור'. אימא שלי השתכנעה, וכמה שבועות אחרי שהכנסנו את הספר ל'בני חיל', יוסי דגן פרסם שמתחילים את החזרה לשא-נור".

השיא הגיע ביום העצמאות האחרון, בהחלטה של רגע: "כשהגענו לבקר בשא-נור בצהריים גילינו שהספר עדיין לא עלה", מתאר חלפון. בלי לחשוב פעמיים, אשתי ואני הבנו שהולכים להביא את הספר. ירדנו בזריזות חזרה לקדומים, אספנו את ילדינו מהבית, ויצאנו לדרך. זו הייתה הכנסת ספר תורה ספונטנית והכי קדושה שיכלה להיות. כשאני רואה את שא-נור עם משפחות הגרעין אני מרגיש כאילו אדם מת קם לתחייה. שנזכה לחזור בקרוב לכל היישובים שנעקרנו מהם בחבל עזה, גוש קטיף וכל צפון השומרון".

השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "מתחילת הקדנציה אנחנו מובילים מהפכה של ממש ביהודה ושומרון עם סלילת כבישים, אישור של עשרות יישובים חדשים ולא פחות מ-160 חוות ששומרות על מעל למיליון דונם של אדמות מדינה. אבל הדבר הכי מרגש במהפכה הוא מחיקת העוול והאיוולת הנוראה של הגירוש מצפון השומרון, חזרנו לחומש ולשא-נור, והפעם לתמיד".

ראש המועצה האזורית שומרון סיכם "ראינו מבעד לדמעות את האיש הצדיק הזה, שאול חלפון ז"ל, מוציא את ספר התורה הזה מבית הכנסת של שא-נור לגירוש, מוקף בשוטרים ובחיילים. והיום אנחנו זוכים ביחד להחזיר את ספר התורה למקומו. שאול עכשיו שמח למעלה בבית דין של מעלה, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו: 'תראה בני, יש שכר לפעולתך'. שלמה, הבן של שאול, מכניס כעת את ספר התורה לארון הקודש ביישוב, שגם אותו שאול תרם".