התקדמות דרמטית באחד מפרויקטי התשתית החשובים ביותר ביהודה ושומרון: התוכנית המפורטת להכפלת כביש 60, במקטע שבין צומת המשטרה הבריטית לצומת תפוח, אושרה להפקדה.

מדובר במהלך שישנה את פני התחבורה בציר האורך המרכזי של האזור, המשמש עשרות אלפי נוסעים מדי יום.

בנוסף לאישור התוכנית, חברת "נתיבי ישראל" כבר החלה בשלבי התכנון המוקדם לקראת ביצוע המקטע שבין המשטרה הבריטית ליישוב עלי.

המהלך נועד לפתור את עומסי התנועה הכבדים המאפיינים את האזור, לשפר משמעותית את בטיחות הנוסעים בדרכים המפותלות והצרות כיום, ולקצר את זמני הנסיעה בין ירושלים לשומרון.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', בירך על המהלך והדגיש כי פיתוח הכבישים הוא חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה לחיזוק האחיזה במרחב. לדבריו, הכביש המורחב ישרת את תנופת הבנייה המתוכננת, הכוללת עשרות אלפי יחידות דיור ואישור יישובים חדשים.