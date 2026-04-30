תיעוד: חוסל מחבל חמאס שהסתווה כפראמדיק בחמאס צילום: דובר צה"ל

בפעילות מדויקת של צה"ל חוסל אתמול (רביעי) אברהים אבו צקר, מחבל מארגון הטרור חמאס, אשר לפי מידע מודיעיני תכנן להוציא אל הפועל מתווה טרור התקפי נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי.

אבו צקר לא היה פעיל זוטר. לאורך המלחמה הוא הוביל וקידם מתווי טרור רבים נגד כוחות הביטחון ומדינת ישראל. דמותו ממחישה שוב את השימוש הציני של חמאס במעטה הומניטרי: במקביל לפעילותו המבצעית, הוא שימש כפרמדיק בשירותי הרפואה הצבאיים של חמאס.

בצה"ל מדגישים כי כפל התפקידים הזה הפך אותו לסיכון לא רק עבור חיילינו, אלא גם עבור המערכת הרפואית והאוכלוסייה האזרחית בעזה, המשמשת כמגן אנושי לפעילות טרור.

בצבא מציינים כי טרם התקיפה ננקטו צעדים מחמירים כדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, תוך שימוש בחימוש מדויק ובתצפיות אוויריות רציפות עד לרגע החיסול.