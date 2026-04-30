במכתב דחוף ששלח היום (חמישי) לשרת התחבורה, מירי רגב, מלין רבה של צפת הרב שמואל אליהו על שמערך התחבורה הציבורית לאירוע יוצר הדרה בפועל של קבוצות רחבות באוכלוסייה, בדגש על בני הציונות הדתית ותושבי הפריפריה.

הרב אליהו טוען כי למרות שמדובר באירוע שאמור לאחד את עם ישראל, חלוקת המשאבים התחבורתיים מוטה לטובת קבוצות מסוימות, בעוד המגזר הדתי-לאומי ותושבי ערים מרוחקות מתקשים להשיג כרטיסים ונגישות להר. "זו לא רק שאלה לוגיסטית, אלא סוגיה ערכית", כתב הרב, "אין לקבל מצב שבו ההשתתפות הופכת לבלתי נגישה עבור מגזרים שלמים".

הוא הוסיף כי "כיום האפשרות להגיע למירון אינה שיוויונית וישנם אזורים מהם אין מענה תחבורתי מספק. ראוי לציין כי מסורת העלייה למירון וההשתתפות בהדלקות צמחה, בין היתר, מתוך קהילות הציבור המסורתי, תושבי הפריפריה והציבור הדתי. כיום, דווקא הם נתקלים בקושי ממשי להגיע להר, בעוד קבוצות אחרות נהנות מנגישות גבוהה יותר".

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "בתום דיון הערת מצב על הילולת מירון סוכם כי משרד התחבורה יעמיד אוטובוסים ורכבות לטובת באי ההילולה בהתאם לדרישות משרד ירושלים ומסורת וחברת ההפקה של ההילולה. מכירת הכרטיסים לבאי ההילולה תתבצע באמצעות משרד ירושלים ומסורת וחברת ההפקה. לאור הנחיות פקע"ר והגבלת כמות המתפללים בהר, האחריות על ניהול קהל, לרבות צורך בפינוי, הינה על המשרד הממונה והפקת האירוע".