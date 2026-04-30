תיעוד: השניות שאחרי פגיעת רחפן הנפץ בשומרה לא

12 חיילי צה"ל נפצעו הבוקר (חמישי) מפגיעת רחפן נפץ בשומרה. שני חיילים נפצעו באורח בינוני ועשרה באורח קל.

לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, שהיו בפעילות מבצעית באזור, קפצו למקום כדי לסייע בפינוי הפצועים מהשטח.

בצה"ל בוחנים אם מדובר ברחפן נפץ בעל סיב אופטי שעד כה עשה בו חיזבאללה שימוש בשטח לבנון בלבד וייתכן שמדובר בפעם הראשונה שנעשה בו שימוש בשטח ישראל.

הכטב"ם פגע בכלי רכב משוריין שעלה באש וגרם להתפוצצות של מספר פגזי תחמושת שהיו במקום.

כוחות הכיבוי פעלו במשך שעות ארוכות כדי להשתלט על הלהבות.

מתחילת השבוע נהרגו שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. ביום ראשון נפל סמל עידן פוקס ז"ל, לוחם בגדוד 77 בעוצבת "סער מגולן", ושלשום נהרג עאמר חוג'יראת שעבד בחברה קבלנית.

מקורות לבנונים מדווחים כי חיזבאללה אגר בחודשים האחרונים מלאי אדיר של רחפנים (FPV (First Person View כחלק מחיזוק יכולותיו הצבאיות. מדובר ברחפנים זולים באופן יחסי ולכן ארגון הטרור מעדיף אותם על פני שימוש בטילים ארוכי טווח או מטולי RPG.

הרחפן מחובר באופן פיזי באמצעות סיב אופטי ישירות לחדר הבקרה שבו נמצא המפעיל שלו. אורכו של הסיב הוא כ-10 קילומטרים, כך שהרחפן יכול להגיע בצורה יעילה למטרות רחוקות מבלי שחיילי הלוחמה האלקטרונית של צה"ל יוכלו לזהות ולהפיל אותו.