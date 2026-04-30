איך מקבל הרחוב האיראני את סאגת הפסקות האש והעליות ומורדות בשיח בין וושינגטון לטהרן? על כך שוחחנו עם ד"ר תמר עילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה.

על שאלת הפתיח של שיחתנו איתה משיבה ד"ר עילם גינדין ואומרת כי קשה להשיב עליה בעיקר כי האינטרנט באיראן חסום, וכדי לנסות ולהשיב יש לדלות פירורי מידע ממי שהצליחו ליצור קשר עם אנשים מבפנים. עם זאת ניתן לנסות ולנתח את מה שמתחולל ברשת האינטרנט האיראנית, שם הרוב הוא תעמולת משטר שאיכשהו ניתן יהיה לגבש ממנה פאזל על המתרחש באמת.

בתעמולה זו, מציינת ד"ר עילם גינדין, נטען כי איראן מגייסת את הצבא הגדול בהיסטוריה, מאז צבאו של אחשוורוש משנת 500 לפני הספירה, כאשר הוא יצא למלחמה ביוונים. הטענה האיראנית היא שלצבא הזה גויסו 30 מיליון לוחמים, אלא שגם הנתון ההיסטורי של גיוס חמישה מיליון לוחמים על ידי אחשוורוש הוא נתון שנקבע על ידי היסטוריונים של התקופה, מי שיש להם נטייה להפריז ולהגזים.

מעבר לכך, מציינת עילם גינדין, בעוד גיוס לצבאו של אחשוורוש משמעו הגעה של הלוחם עם סוסו, מגינו ואולי הפיל שלו לשדה המערכה, במקרה האיראני מדובר בסך הכול בכניסה לאתר אינטרנט ורישום שיכול להתבצע גם עם שם כוזב ומטופש. אחד מאלה נכנס אל מאחורי האתר וגילה שבמקום שלושים מיליון נרשמים יש רק שלושה מיליון. "כשזה התפרסם אנשים התחילו להגיב ולספר שבמשפחה שלהם יש תומך משטר אחד שלקח את תעודות הזהות של כולנו ורשם את כולנו...".

עוד מציינת עילם גינדין כי כיום קשה להתבטא בשם המונח 'המשטר' שכן "לא ברור מיהו המשטר, לא ברור מי מקבל החלטות, ולמי יש מנדט. לטראמפ לקח שלושה שבועות כדי להבין שהוא מקיים מו"מ עם מי שאין להם מנדט. אם הוא היה מבין פרסית הוא היה רואה שכאשר שר החוץ ויו"ר הפרלמנט יצאו למשא ומתן בפקיסטן, משמרות המהפכה ארגנו להם הפגנה שבה צעקו 'זה זמן לנקמה, מו"מ אסור'. טראמפ חשב שהוא יוכל למנות את המנהיג הבא, אבל לא היה לזה קשר למציאות".

ובאשר למנהיג העליון מעירה ד"ר עילם גינדין כי "אף אחד לא ראה את המנהיג העליון מאז שהוא נבחר למנהיג עליון. בשבוע שעבר פורסם בניו יורק טיימס מפי "מקורות יודעי דבר שביקשו להישאר בעילום שם", שזה שם קוד או לעיתונאי שמשתף פעולה עם המשטר או שזה עיתונאי שעבדו עליו, ועל פי הפרסום הזה יש טבעת צרה אנשים סביב למנהיג ודרכם הוא מעביר את הפקודות, וביניהם שמות כולל של מפקד משמרות המהפכה שגם אותו לא ראינו מאז המינוי שלו. בטקס במשהאד הוא הופיע כשהיד של המלחמה, כך שאף אחד לא יודע אם הוא חי או לא".

באותה הדלפה לניו יורק טיימס נכתב שהמנהיג שינה את דרך קבלת ההחלטות שלו ועכשיו הוא יותר מתייעץ."בכתבה הזו אמרו שפניו הושחתו בלי הכר והוא יצטרך ניתוח פלסטי, מה שסותר את מה שנכתב בערוץ X שלו, שהוא נסע בטהרן עם פמליה עלומה לדבר עם האנשים ברחוב כי זה טוב יותר מכל משאל עם ופתאום מדברים שהוא מאושפז כי פניו הושחתו לבלתי הכר, מה שבעיניי נראה כמו החלפת שחקן...".

ובאשר להתנהלותם של האיראנים שלא יצאו למחאה בזמן המלחמה בעוד במערב תהו מדוע הם לא משלימים את ההפיכה, מציעה ד"ר עילם גינדין לכולנו לקחת ברצינות רבה יותר את תפקיד יורש העצר שכאשר אמר שביום חמישי בשמונה בערב כולם יהיו ברחובות, זה אכן מה שקרה, כאשר ביומה הראשון של המלחמה הוא אמר שצריך לזכור שארה"ב וישראל אינן אויבות אלא עוזרות לעם האיראני, הדבר גרם להרבה פחות סחף לכיוון הדגל, כך גם נותרו האנשים בבתים כאשר הוא, יורש העצר, אמר שלא לצאת כי כעת מפציצים ושימתינו לדבריו בהמשך, וכך גם כאשר בעת ההכרזה על הפסקת האש ביקש שלא לצאת למחאות מאחר וכוחות הדיכוי עדיין קיימים בעוצמה רבה והוא לא מעוניין לסכן את העם.

המסקנה העולה מכך היא שלאמירותיו של יורש העצר יש השפעה משמעותית באיראן, ולהערכתה במידה והמלחמה תסתיים באופן שאינו טוב לאיראנים, הם ייצאו לרחובות כעבור פרק זמן כלשהו. עילם גינדין מזכירה בהקשר זה את השפעתו של חומייני על העם האיראני ממקום שבתו בגלות בפריז, משם שיגר הוראות והנחיות והוביל את המהפכה כולה.

"אני לא יודעת מתי זה יקרה כמה זמן זה ייקח ואיזה קשיים עוד טראמפ יערים בדרך, אבל גם אם הוא יחליט להודיע על ניצחון ולצאת, הם ייצאו", משוכנעת עילם גינדין.