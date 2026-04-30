החל מתחילת חודש מאי, מאות אלפי עובדים בישראל ירגישו הקלה ישירה בחשבון הבנק שלהם. המהלך לריווח מדרגות מס הכנסה, שאושר כחלק מתקציב המדינה האחרון, נכנס לתוקף ומיועד להקל על העומס הכלכלי המוטל על מעמד הביניים.

המהלך צפוי להניב חיסכון של עד כ-5,000 ש"ח בשנה למשק בית. השינוי מתמקד בשתי מדרגות המס המרכזיות, אליהן משתייכים רוב העובדים המשתכרים שכר ממוצע ומעלה: במדרגת ה-20%: התקרה הורחבה משכר של 16,150 ש"ח ל-19,000 ש"ח ובמדרגת ה-31% התקרה הורחבה משכר של 22,440 ש"ח ל-25,100 ש"ח.

מאחר שהחוק חל רטרואקטיבית מתחילת שנת 2026, תלוש השכר של חודש אפריל (המשולם במאי) יכלול החזר על הפרשי המס של החודשים ינואר-מרץ.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הדגיש כי המהלך נולד מתוך רצון לתגמל את מעמד הביניים, המהווה את עמוד השדרה של המשק ושל מערך המילואים: "למרות עלויות המלחמה, הניהול האחראי מאפשר לנו לוודא שמי שעובד ומשרת ירגיש את ההקלה ישירות בכיסו".