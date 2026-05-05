אלדד בן זמרה, מנכ"ל החברה לפיתוח מטה בנימין, מתארח בפודקאסט מיוחד עם מרטין (הבולדוג) בוקסדורף לשיחה על האתגרים הרבים בפיתוח והתמודדות עם כ-85 אלף תושבים הפרושים על פני שטח גיאוגרפי אדיר.

האזור כולו חווה בשנים האחרונות פריחה נדל"נית גדולה. המחירים בבנימין, כך מתברר, כבר מזמן לא משדרים "פריפריה". בית ביישוב חשמונאים יכול להגיע למחיר של שישה מיליון שקלים, וביישוב טלמון נמכר לאחרונה בית ב-2.9 מיליון שקלים.

כאן נכנסת לתמונה החברה לפיתוח מטה בנימין. בן זמרה מסביר כי החברה פועלת במודל הדומה לתאגיד עירוני, אך עם יכולות רחבות בהרבה, כולל יזמות נדל"ן למגורים ואופרציה תחבורתית אדירה. שמסיעה כ-10,000 ילדים בכל יום בהסעות ממוגנות.

החברה לא רק בונה, אלא גם מתחרה ביזמים פרטיים על מכרזי רשות מקרקעי ישראל. היתרון של חברה לפיתוח, לדבריו, הוא הראייה ההתיישבותית: "ברמה ההתיישבותית, אני בדרך כלל רואה את טובת היישוב יותר מאשר יזם. אני אראה אם נכון להשקיע עוד נתח במשהו ציבורי כמו גן, גינה או פארק".

למרות זאת, הוא מדגיש כי הם פועלים כחברה כלכלית לכל דבר ועניין, השואפת לרווחיות המושקעת חזרה ביישובים.

המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר הציבה בפני החברה אתגר עצום: הפסקה מוחלטת של עבודת פועלים פלסטינים. בזמן שחברות רבות במשק נעצרו, בן זמרה והצוות שלו ביצעו פניית פרסה מהירה. "מתחילת המלחמה, לקח לנו כשלושה חודשים להבין שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. לקח לנו עוד כשלושה חודשים נוספים לעשות את ההיערכות ולהניע את הגלגלים למודל התעסוקה החדש".

החברה הפכה לקבלן מבצע המגייס עובדים זרים מסין, סרילנקה והודו. בן זמרה אף טס בעצמו לתאילנד כדי למיין עובדים מקצועיים. "הצוותים הסינים יודעים לעבוד, הם עובדים מצוינים, הם חרוצים מאוד".

אחד המושגים שבן זמרה מתגאה בהם ביותר הוא "סטנדרט חל"פ". מבחינתו, לא מדובר רק באיכות חומרים, אלא בתרבות ארגונית. הוא מביא כדוגמה את ההחלטה הבלתי מתפשרת להתקין דודי שמש גם במבנים יבילים (קרוואנים), בניגוד למקובל אצל יזמים אחרים שביקשו לחסוך בעלויות. "איך אתה יכול במדינה שיש לך מתוך 360 יום, 290 ימי שמש, לא לתת דוד שמש? אנחנו מעמידים סטנדרט אחר בכל דבר - וגם במקרה הזה".

הוא יוצא נגד המגמה של יזמים להוזיל עלויות על חשבון חזות הבניין ונוחות הדייר, כמו למשל אי-הכנת מסתורי כביסה או תליית עשרות מנועי מזגנים על קירות חיצוניים. "ריבונו של עולם, מה, לא חשוב לך איך הבניין נראה? אתה לא רוצה להתגאות במה שאתה עושה?". בחל"פ, לעומת זאת, מתקינים מערכות מיזוג מתקדמות (VRF) כסטנדרט מובנה בכל הדירות. "העדפנו לצמצם את הרווחיות ולהישאר ברמת הסטנדרט".

החברה מפעילה מערכות CRM מתקדמות כדי לנתח תקלות וליקויי בנייה, ומפיקה לקחים לפרויקטים הבאים. "יזם שהוא אכפת לו מהאנשים, עושה כל הזמן את בדיקות האיכות האלה ורואה רגע איפה הכשל ומתקן אותם".

בן זמרה מסכם באופטימיות זהירה לגבי עתיד ההתיישבות, גם בבנייה הרוויה בבניינים שהופכת לרווחת ביהודה ושומרון. מבחינתו, השילוב בין מקצועיות קבלנית לערכים התיישבותיים הוא המפתח להמשך הצמיחה של המועצה הגדולה בישראל.