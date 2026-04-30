בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע לאחרונה את ד"ר מוחמד עזאם, ששימש כרופא בבית החולים סורוקה, בעבירה חמורה של חברות בארגון טרור.

הכרעת הדין חושפת מסלול הקצנה עמוק ומדאיג של איש צוות רפואי, שהפך לתומך נלהב של דאע"ש בזמן שטיפל באזרחי ישראל.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד חופית קנטרוביץ ותהילה נידם מפרקליטות מחוז דרום, עזאם החל לצרוך תכנים של דאע"ש כבר ב-2014. נקודת המפנה חלה לאחר טבח ה-7 באוקטובר 2023; על רקע המלחמה, החליט הרופא להצטרף רשמית לארגון ונשבע לו אמונים.

בחקירה התברר כי שלח לחבריו תיעודים מהטבח תוך הבעת לעג ושמחה לאיד כלפי המדינה, ובמהלך שנת 2024 אף הוריד למחשבו מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים מסוכנים.

השופטת שוש שטרית קבעה קביעה משפטית משמעותית: גם ללא מגע ישיר עם נציג רשמי של דאע"ש, עזאם נחשב לחבר בארגון. זאת, מכיוון שפעל לפי "פרוטוקול ההצטרפות" שהארגון מפיץ ברשת, המעודד "זאבים בודדים" לפעול בהשראת הארגון ללא צורך בהכוונה היררכית.

בפסק הדין הודגשה המסוכנות המיוחדת של עזאם בשל תפקידו: "השילוב שבין נגישותו הפיזית לחיילים ואזרחים במסגרת עבודתו בבית החולים לבין השיח הקיצוני שקיים, עשוי היה להוביל למימוש פעילות אקטיבית... ייתכן כי אף היה מבצע זאת אלמלא נעצר".