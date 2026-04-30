המאבק באלימות הנוער ובכנופיית הנוער האלימה SSQ, שעלתה לכותרות בימים האחרונים בעקבות סדרת אירועים קשים, עולה מדרגה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פנה אתמול (רביעי) לראש השירות, דוד זיני, בדרישה לערב את יכולות שב"כ במיגור התופעה המערערת את המשילות ברחובות.

בשיחה שקיים עם ראש השב"כ, הדגיש השר כי למרות מאמצי המשטרה, נדרשים כלים נוספים כדי למגר את הכנופייה. "הפעלנו מלחמת חורמה וצריך להכניס עוד כוחות למלחמה הזאת", טען בן גביר. "המשטרה עושה כל שביכולתה, אבל צריך לגדוע את זה מהשורש".

הפנייה לשב"כ מגיעה לאחר הצהרה לוחמנית של השר ביום שלישי, בה התייחס למראות הקשים של בני נוער הנוהגים באלימות קיצונית. לדבריו, מדובר בתופעה בלתי נסבלת המצריכה יד ברזל. "נחזיר את השקט להורים. מי שיפגע באזרחים ייתקל ביד הקשה של המשטרה וישלם מחיר כבד".