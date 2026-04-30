איציק בונצל, שבנו סמ"ר עמית בונצל ז"ל נפל בקרב ברצועת עזה, מותח ביקורת חריפה על יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט שטען בבליץ הראיונות שלו לערוצי הטלוויזיה אתמול כי "ההשתמטות הורגת את החיילים".

"מכל הבליץ הראיונות שנתן נפתלי בנט, שלא התרשמתי מהם בכלל, הזדעזעתי לשמוע את האמירה ש'ההשתמטות הורגת את החיילים'. החיילים שלנו, כולל בני עמית ע"ה, נהרגו כאשר הם נלחמו בקרבות הירואיים מול מחבלים, מול רוצחי חמאס. אין קשר בין נפילת הבנים לשום חוק", הדגיש בונצל בשיחה עם ערוץ 7.

הוא הוסיף "מה שהוא עשה אתמול מצריך התנצלות מצידו בפני המשפחות השכולות. זו אמירה עלובה, בזויה, הפוגעת בקדושתם של הנופלים. אל תערב את נפילת הגיבורים והקדושים שלנו - עם הקמפיין הפוליטי שלך. אני קורא לנפתלי בנט להתנצל בפני המשפחות השכולות".