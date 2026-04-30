מתווה הפיצויים לעסקים בעקבות מבצע "שאגת הארי" עבר אמש בוועדת הכספים, אך הדרמה האמיתית התחוללה בחדרים הסגורים.

ערוץ 7 מספק הצצה לניסיון של ארגוני המעסיקים לכופף את שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' שהסתיים בכישלון.

שר האוצר הגיע לדיונים כשהוא מגובה בתיאום עמדות מלא עם ראש הממשלה נתניהו. סמוטריץ' הציג לנתניהו את העלויות ואת המענה הרחב שכבר ניתן, והשניים החליטו על קו אדום: הסכמה ל-5 ימי חל"ת בלבד, ללא "כפל פיצוי" (מצב שבו מעסיק מקבל גם פיצוי על עובד שעבד וגם מוציא אותו לחל"ת קצר).

בקרב ארגוני המעסיקים נשמעת ביקורת קשה על שחר תורג'מן - נשיא איגוד לשכות המסחר ורועי כהן - נשיא להב, שהובילו קו מיליטנטי. גורמים בארגונים טוענים כי השניים ניהלו "קרב פוליטי" נגד סמוטריץ' במקום קרב ענייני, ובכך איבדו הישגים שהאוצר כבר היה מוכן לתת בדיונים המוקדמים.

בסופו של דבר המתווה שעבר קרוב הרבה יותר לעמדת האוצר המקורית, החוק נקבע ל-5 שנים קדימה, כשמכאן ואילך לא יוכרו 5 ימי חל"ת אלא 14 ימים. כמו כן הקמפיין עיכב את החקיקה בשבועות ומנע מבעלי העסקים לקבל את הפיצוי.