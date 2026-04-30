בצל סערת הפיילוט בשיריון, בצה"ל שוקלים להגדיר מחדש אחת מחטיבות האש כחטיבה מגדרית המיועדת לגברים בלבד, תוך הותרת יתר החטיבות במבנה מעורב.

על פי הדיווח של ישי אלמקייס במקור ראשון המהלך נבחן כחלק מיוזמה רחבה יותר הקשורה לחיל התותחנים ולמערך המילואים.

לפי המידע, הרקע לבחינה הוא רצונו של קצין תותחנים ראשי, תא"ל אהוד ביבי, להחזיר תלמידי ישיבות לשירות בחיל ולהזין מחדש את מערך המילואים. מדובר במהלך שנועד להתמודד עם אתגרים קיימים בכוח האדם.

עוד צוין כי חלק מהסיבות למהלך כוללות מחסור במילואים בתפקידים מסוימים, המבוססים על נשים שפחות נשארות במערך לאורך השנים. בנוסף, קיים עיכוב בשילוב מערכת "הרועם", הנשענת על סדר כוחות נמוך יותר.

לצד זאת, צוין כי כבר לפני כשנה פורסם בערוץ 7 על שיחות פנימיות בחיל התותחנים שרמזו על כיוון דומה. מאז הוחלף קצין התותחנים הראשי, וכעת נראה כי המגמה מתחדדת ומקבלת תנופה מחודשת.