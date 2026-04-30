בישיבת ההסדר קרני שומרון מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואת תלמיד הישיבה, רב"ט אליאב הראל, לוחם שריון שנפצע באורח קשה בתקרית רחפן הנפץ בלבנון בתחילת השבוע.

בתקרית הקשה נפל סמל עידן פוקס ז"ל ונפצעו מספר לוחמים נוספים.

הרב מידן דריהם, ר"מ בישיבת ההסדר ושל אליאב: "מדובר בבחור שקט שאינו מחפש להתבלט, אבל אהוב ומוערך מאוד על הסובבים אותו. בחור אחראי ובוגר שתמיד יבצע את הדברים על הצד הטוב ביותר, ברצינות ובמסירות, מהאנשים שתמיד תרצה שיהיו לצידך. בישיבה היה לומד ומשקיע מאוד, תמיד נמצא בבית מדרש, מברר את הסוגיות לעומק ולא מוותר עד שמבין את הדברים לאשורן.

עוד הוא מוסיף: "בימים האחרונים המשפחה פונה לציבור בבקשה להוסיף בתפילות ומעשים טובים לרפואתו של אליאב מתוך אמונה ברורה שזה מה שמחזק אותו ותורם להחלמתו המלאה בקרוב בע"ה. אליאב היקר מחכים לראות אותך שוב איתנו בבית המדרש".

מוקדם יותר השבוע, אימו של אליאב, חווה, פנתה כאמור לציבור גם כן בבקשה להתפלל לרפואת בנה: "אני מבקשת מכם, תעשו בבקשה משהו מעל הטבע. אם זה בצניעות, אם זה בשמירת שבת, אם זה לסלוח למישהו שפגע בך. בבקשה, תעשו בשבילו מה שאתם יכולים. אליאב בן חווה. בעזרת השם שאבשר בשורות טובות".