הסערה סביב הליך בחירת רב העיר בחריש מגיעה לשלב משפטי כאשר קבוצת תושבים פועלת להגשת עתירה לבג"ץ במטרה לעצור את הבחירות, שנקבעו ל־20 במאי.

לטענתם, מדובר בהליך פגום שמקודם בעיתוי בעייתי - בזמן שהעיר מתנהלת ללא ראש עיר מכהן בפועל. "מדובר בקידום בחירת רב עיר בזמן שראש העיר הנבחר, יצחק קשת, מושעה מתפקידו, והעיר מנוהלת בפועל על ידי ממלא מקום זמני. מינוי רב עיר הוא החלטה בעלת משמעות לשנים רבות, אין זה נכון לקבלה בתקופה של אי־יציבות שלטונית", הם אומרים.

עם זאת, גורמים המעורים בפרטים דוחים את עיקר הטענות שעלו - וטוענים כי מדובר במסע הכפשות שאינו מבוסס על העובדות.

בניגוד לטענה כי ההליך מקודם בניגוד לעמדת ראש העיר, גורמים בעיר מדגישים כי יצחק קשת עצמו החל את קידום התהליך כבר לפני למעלה משנה. לדבריהם, הוא אף העלה להצבעה מינוי נציג לוועדת הבחירות לרב העיר - שלב הכרחי בהליך. "אי אפשר לטעון למחטף, כשאותו תהליך החל בתקופתו", הם אומרים.

לטענת גורמים בעיר, אין מועמד יחיד שמקודם על ידי הנהגת העיר, ואף בתוך הקואליציה פועלים לקידום מועמד נוסף מהציונות הדתית - הרב שי ינאי.

עוד הם מדגישים כי הקואליציה העירונית כוללת נציגים חילונים, דתיים־לאומיים וחרדים - מה שמערער את הטענה להשתלטות חד־צדדית.