הקמפיין בטיימס סקוור דוברות הקונסולייה הישראלית בניו יורק

בצעד הסברתי אסטרטגי, העלתה הקונסוליה הישראלית בניו יורק קמפיין רחב היקף בכיכר הטיימס סקוור המפורסמת.

על מסכי הענק בלב המטרופולין מוצג מסר ברור המיועד לעיני העולם כולו: חיזבאללה הוא הגורם המפריד בין עמי האזור לבין יציבות ושלום.

הקמפיין, פרי יוזמה של הקונסול הכללי אופיר אקוניס בשיתוף משרד החוץ, מבקש לייצר בידול מוחלט בין מדינת לבנון ותושביה לבין ארגון הטרור חיזבאללה.

"שלום עם לבנון הוא אפשרי ובהקדם", הצהיר אקוניס עם עליית הקמפיין. "חיזבאללה היא יחידה איראנית שהרסה את לבנון, והעולם חייב להבין שזה המכשול היחיד לשלום בר קיימא".

לדבריו "הקמפיין הוא צעד נוסף במאמץ ההסברה והבידול שמנסה ישראל לעשות בין חיזבאללה ללבנון. חשוב מכך להבין שחיזבאללה היא יחידה קדמית של איראן שמנסה לערער על יציבות האיזור והעולם כולו. החיבור הישיר בין חיזבאלה לאיראן חשוב במיוחד כדי להראות שהזירות שזורות זו בזו".