תא"ל (במיל') ארז וינר פרסם פוסט נוקב ברשתות החברתיות ובו הוא מעניק גיבוי מלא לדרישת רבני הציונות הדתית לעצור את שילוב הנשים כלוחמות בחיל השריון.

לדברי וינר, הניסיון ההיסטורי של צה"ל מוכיח כי המהלך עלול לפגוע אנושות במערך המילואים הלוחם. "גדודי המילואים בתותחנים סובלים ממצוקת כוח אדם קשה. מצוקה שנבעה משילוב בנות לוחמות בגדודים לפני כעשור והחלטת ישיבות ההסדר שלא לשלוח את תלמידיהם לחיל".

הוא מוסיף כי "מאחר ומערך המילואים הלוחם של צה"ל מורכב בחלקו הגדול מהציבור הדתי-לאומי, נוצר הפער בגדודי המילואים".

וינר מדגיש כי "שרות בנות זה דבר חשוב ונחוץ, שרות מעורב במסגרת לוחמת הוא מתכון לבעיות. לחזור על אותה טעות בשריון, זה כאמור חונה בתחום אי- השפיות. אם שופטי בג"ץ לוקחים את הסמכות, צריך להטיל עליהם גם את האחריות".