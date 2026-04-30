מהפכת תשתיות ביהודה ושומרון דוברות

מערכת התשתיות הלאומיות החלה לפעול באופן רשמי במנהל האזרחי, כמהלך שנועד לקצר באופן משמעותי את לוחות הזמנים לאישור ובניית כבישים ביהודה ושומרון.

הטמעת המערכת הגיעה לסיומה לאחר עבודת מטה נרחבת שנועדה להשוות את סטנדרט התכנון באזור לזה הנהוג בשאר חלקי הארץ. השבוע נחשפה המערכת בטקס חגיגי שנערך במפקדת המנהל האזרחי.

עד כה פעלה המערכת הממשלתית, המסנכרנת בין משרדים, חברות תשתית ויזמים, רק בתוך תחומי הקו הירוק. היעדרה מיהודה ושומרון יצר לאורך עשורים עיכובים ממושכים בביצוע פרויקטים ופגע בבטיחות הנסיעה ובאיכות החיים של התושבים.

כעת תחל המערכת לפעול ביחידה באופן מיידי בעקבות שיתוף פעולה של המנהל האזרחי עם משרדי ראש הממשלה, האוצר והתחבורה.

בטקס השתתפו שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', מתאם פעולות הממשלה בשטחים אלוף יורם הלוי וראש המנהל האזרחי תת אלוף הישאם אבראהים.

לצדם נכחו באירוע ראשי מועצות מיהודה ושומרון וקציני היחידה. המשתתפים הדגישו כי המערכת מהווה כלי אסטרטגי שיאפשר ניהול פרויקטים תחת קורת גג אחת והסרת חסמים בירוקרטיים.

השר בצלאל סמוטריץ' בירך על המהלך וציין, "אנחנו עושים היום צעד גדול נוסף בנרמול החיים ביהודה ושומרון. לצד מהפכת הבנייה שאחנו מובילים עם אישור עשרות ישובים ועשרות אלפי יחידות דיור עד היום סבלו תושבי האזור מעיכובים של שנים בבניית תשתיות וסלילת כבישים בגלל מערכות מיושנות וחוסר תיאום".

הוא הוסיף כי המחויבות לתושבים מחייבת שסלילת כבישים והנחת תשתיות מים וחשמל יבוצעו ביעילות. "הטמעת מערכת התשתיות הלאומיות במנהל האזרחי היא הדרך שלנו להבטיח שסלילת כבישים, הנחת תשתיות מים וחשמל ופיתוח המרחב ייעשו באותה יעילות ובאותה מהירות כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל. זו מחויבותנו לתושבים וזו הדרך להמשיך ולפתח את ההתיישבות. אני מודה לאנשי המנהל האזרחי על קידום הצעד החשוב הזה שיביא לשיפור ניכר כבר בטווח הזמן הקרוב, ויקצר תהליכי תכנון שהיו אורכים שנים".

המהלך מצטרף לצעדים נוספים לשיפור השירות לאזרח ביהודה ושומרון ולהבטחת פיתוח התואם את גידול האוכלוסייה.