החגיגות בנוף הגליל צילום: ללא

בציבור הדתי־לאומי בעיר נוף הגליל הביעו תמיכה רחבה במינוי הרב מנחם מנדל נחשון, ראש ישיבת חב"ד, לרב העיר, הן בהצהרות רשמיות לפני ואחרי הבחירות והן באירועי שמחה בשטח.

במהלך ביקורו של הרב נחשון בישיבת ההסדר בעיר, קיבלו אותו תלמידי המוסד בשירה ובריקודים ממושכים. באירוע השתתף גם ראש הישיבה, הרב דני סגליס, שנמנה עם החותמים על מכתב התמיכה.

לצד האירוע בישיבה פורסם מכתב רשמי של רבני קהילות בעיר, שבו הובעה תמיכה נרחבת במינוי. במכתב נכתב, "ברגשי שמחה וגיל, בשבח והודאה להשי"ת - שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה - שזכינו וזכתה עירנו לבחירת רב מתוך בני המקום, תלמיד חכם חריף ובקי, אשר פועל בקרב תושבי עירנו שנים רבות במסירות ובענווה".

עוד כתבו הרבנים על דמותו של הרב נחשון. "אוהב את המקום ואוהב את הבריות, משמח אלוקים ואדם, שותף נאמן הפועל יד ביד עם בני הקהילות, באחדות ובכבוד הדדי". לדבריהם, הם סומכים כי יפעל עם כלל רבני הקהילות "בחכמה ובתבונה, בנחישות וברגישות".

במכתב הרבנים נכתב עוד כי מדובר ב"מינוי ראוי וחשוב", אשר צפוי להביא "לחיזוק ושגשוג חיי הדת והרוח בעיר". הרבנים הקדישו במכתבם מקום גם להוקרת הרב היוצא, וציינו את פועלו רב השנים במסירות למען הציבור. בין החותמים רבנים מהציונות הדתית: הרב נעם שלום קריספל, רב בקהילת בני מנשה והגרעין תורני ציוני, הרב יוחאי גרוסברג, רב בקהילת תורת החיים, הרב אוריאל דוד שלומי רב בקהילת בני המנשה וכאמור הרב דני סגליס, ראש ישיבת נוף הגליל.

לדברי גורמים בעיר, התמיכה במועמדותו של הרב נחשון חוצה קהילות וזרמים בתוך הציונות הדתית.

גם בזירה הארצית נרשמו ברכות למינויו של הרב נחשון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת שמחה רוטמן פרסמו ברכות פומביות, ברקע התמיכה הרחבה שעליה דווח במפלגת הציונות הדתית, אותה הוביל חבר המועצה מטעם מפלגת ציונות הדתית מנחם מנדל גנדל.

הרב נחשון שירת בצה"ל וכיהן כרב צבאי בדרגת קצין. הוא בנו של הרב דוד נחשון, מהדמויות הבולטות במאבק למען שלמות הארץ, וחתנו של הרב יצחק גינזבורג, נשיא ישיבת "עוד יוסף חי" ביצהר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב גם הוא לבחירה: "מברך על בחירתו של הרב מנדי נחשון לרבה של נוף הגליל. הרב נחשון נבחר כמועמד הציונות הדתית בשיתוף פעולה של כל הרבנים והקהילות בעיר. הרב נחשון הוא בנו של הרב דוד נחשון מבכירי רבני חב"ד הנאבקים על שלמות הארץ, התורה והעם, הוא מכהן כראש ישיבות חב"ד ובמקביל כרב צבאי ששירת מאות ימי מילואים, וזכה לתמיכה חוצת מגזרים של כלל רבני העיר, ואין לי ספק שהוא יפעל לחיזוק היהדות בנוף הגליל".

עוד יש לציין כי לפני מספר חודשים בנוף הגליל סיפר הרב דני סגליס, ראש ישיבת ההסדר נוף הגליל בפודקאסט של ערוץ 7 על המודל הייחודי בנוף הגליל של חיבור בין קהילות, שמצליח לגשר בין חרדים, דתיים לאומיים, עולים, מסורתיים וחילונים. "כולם נקבצו באו לך אבל אנחנו בשיח פחדים כאשר רק אסונות מחברים אותנו, אנחנו מבוהלים כל קבוצה מחברתה, מה שבוער לי הוא האמת והשלום אהבו. בתחילה שאלנו את עצמנו - כולם באו לעשות טוב אבל מיהו הגרעין של העיר ומי יגיש את התקציבים - מתח סמוי.

נוצר מודל מדהים עם 10 כללים מרכזים. אחד הרבני ערים בארץ שלח לי לאחרונה תמונה מאוחדת של כל הקהילות בעיר שלו ואמר לי: החלטנו לאמץ את המודל שלכם בנוף הגליל. כל אחד נשאר בקהילתו, אבל נבנה אמון הדדי דרך לימוד משותף, פורומים חינוכיים, ועבודת שטח. אחדות אינה אחידות - כל קהילה שומרת על זהותה, אבל כולנו שותפים. היתה לי חברותא עם הרב הליטאי באורות ובמהר"ל, כל חודש הרב הליטאי נתן שיעור אצלנו וכן להפך, כך נוצר אמון. היום בנוף הגליל זה פלא מה שהולך ביחד".

בנוף הגליל מתקיים גם שיתוף פעולה יוצא דופן בין הציבור החרדי לציונות הדתית. "אני לימדתי בכולל של הרב אהרון פישר, רב הקהילה הליטאית. יש בינינו לימוד משותף, חברות עמוקה. הוא אמר לי: 'אנחנו לא מפחדים ממך כי אתה באמת מאמין בנו שיש לנו חלק. אתה לא בא למחוק אותנו'". על פי הרב סגליס, המפתח לאחדות הוא הכרה בכך שהתורה השלמה לא מצויה אצל מגזר אחד. "כל אחד מאיתנו הוא חלק מהופעת התורה".

גם בתחום הפוליטי מיישמים בעיר גישה ייחודית. "הקמנו מפלגה עירונית מאוחדת של כל המגזר הדתי, ליטאים, חרד"ל, חב"ד, כולם ביחד, תוצאה של שנים של עבודה שקטה. לא בנינו רשימה מתוך אינטרסים, אלא מתוך שותפות ואמון. הרב הליטאי הלך בעצמו לרב משה הלל הירש וביקש שגפני לא יתערב, כי כאן יש שותפות אמיתית עם כולם".