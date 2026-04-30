יש ספרים שאתה פותח מתוך סקרנות ומניח אותם עם הרגשה שמשהו בך השתנה. "עד השקל האחרון" של שלמה לרנר, שיצא לאחרונה בהוצאת סלע-מאיר הוא בדיוק כזה. קראתי אותו בלילה שלם, ולא בגלל שלא יכולתי לישון - בגלל שפשוט לא רציתי לעצור.

זה לא ספר עסקי רגיל. אין פה גרפים, אין פה "עשרה צעדים להצלחה", ואין פה גיבור שכל החלטותיו היו נכונות בדיעבד. יש פה אדם אמיתי, שלמה לרנר, שפותח את חייו לרווחה - עם כל הכאב, הטעויות, והמחירים הכבדים שהוא שילם עליהן - ומציע אותם לקורא כמתנה.

לרנר, היום עו"ד ויזם נדל"ן, הוא יזם בנשמה. מנעוריו הוא נגש לכל הזדמנות עם אש בוערת ורצון עז לפרוץ. זה מתחיל בפיצרייה שתופסת תאוצה, ההצלחה גוררת עוד ביטחון, שגרר פתיחת מסעדה נוספת, שגררה את מה שקורה לכל כך הרבה יזמים טובים: משקפיים ורודים גדולים מדי, ופיקוח על המספרים והעשייה היומיומית הסזיפית קטנים מדי. מה שמתחיל בהצלחה הופך לכדור שלג של צרות, שמתחיל להתגלגל, ואי אפשר לעצור אותו. חובות, ירידה בביקוש, ומתח רב שמלווה את היזם הצעיר 24/7.

החלקים האלה בספר הם קשים לקריאה. לא רק כי העסק מתפורר - אלא כי הקושי מחלחל הביתה. הזוגיות נפגעת, הלחץ גובר, והכל מגיע בסופו של דבר לגירושין. לרנר לא מסתיר כלום מהקורא. הוא מתאר את הנפילה בלי פילטרים, בלי לנסות להיראות טוב, ובדיוק בגלל זה - אי אפשר שלא להתחבר אליו.

אחרי שמוכר את העסק, הוא עובר לעסקי נדל"ן בארצות הברית. גם שם הקשיים ממשיכים. אבל מה שמגדיר את שלמה לרנר כאדם - ואת הספר הזה כמיוחד - הוא מה שבא אחרי. כשהגיע הרגע לשלם את החשבון, הוא לא בחר בפשיטת רגל. הוא בחר להחזיר. מיליוני שקלים. לכל נושה. עד השקל האחרון. היו לו דרכים רבות לחמוק מהעול המעיק הזה - אך הוא בחר בנתיב הקשה.

כך הוא עושה תמיד. לרנר ניגש ללימודים ועשה תואר במשפטים ועבר בהצלחה את מבחני הלשכה. הוא שירת מאות ימים במילואים כחייל קרבי במלחמה האחרונה. הוא התחתן השנה בשנית, והוא עוסק כבר כמה שנים בהצלחה בתחום הנדל"ן בישראל. אף אחד לא מבטיח שבזה תמו קשייו - אבל בלי ספק יש פה שיקום מרשים ומעורר תקווה. את השקת הספק הוא ליווה בפתיחת דלת ליזמים צעירים שמחפשים ליווי, תמיכה ואף הציע להשקיע בעסק של מילואימניק אחר, מתוך אמונה שאם אפשר לחסוך ממישהו את הנפילות שהוא חווה - זה שווה הכל.

ומכאן גם התובנה שאני לוקח מהספר הזה, ומציע לכל יזם צעיר שקורא שורות אלו: אופטימיות היא דלק מצוין, אבל היא לא מספיקה לבדה. לפני שקופצים למים - וצריך לקפוץ, כי בלי אומץ אין יזמות - חשוב לדעת מה עומק הבריכה. להיעזר ביועצים עם ניסיון, באנשים שכבר עשו את הדרך ויודעים איפה הסלעים. זהירות היא לא פחדנות - היא חלק בלתי נפרד מהחוכמה העסקית. לרנר למד את זה בדרך הקשה. אתם לא חייבים.

הספר מומלץ לכל מי שחושב לפתוח עסק, לכל מי שכבר בתוך אחד, ולכל מי שפשוט רוצה לקרוא על אדם שנבחן עד הקצה - ויצא ממנו עם יותר ממה שנכנס אליו.

הכותב הינו יועץ לקבלת החלטות אסטרטגיות עסקיות ואישיות.