בטבריה משתתפים הערב (חמישי) רבבות בהילולת רבי מאיר בעל הנס. מתחם הקבר עמוס באנשים ומערך שאטלים מופעל מהחניונים בחוף גיא וחוף צמח.

ראש עיריית טבריה יוסי נבעה אמר לערוץ 7 לקראת ההילולה כי מדובר במסורת רבת שנים שיש לשמר, וציין כי המתחם עבר שדרוג משמעותי: "המקום היה פחות נגיש ופחות מתוחזק, והיום מדובר באתר מטופח, נעים ומזמין". עוד הוסיף כי קבר רבי מאיר בעל הנס מהווה אתר עלייה לרגל מרכזי, מהגדולים בישראל.

מנכ"ל מוסדות קבר רבי מאיר בעל הנס, הרב דוד אוחנה, התייחס לשינויים הנרחבים שנעשו במקום בשנים האחרונות ולתוכניות העתידיות.

לדבריו, בחמש השנים האחרונות עבר מתחם הציון מהפכה של ממש, בהשקעה של למעלה מ-30 מיליון שקלים. בין היתר שופץ המבנה ההיסטורי בן מאות השנים, הוקמו רחבות חדשות, חדרי נרות ואולמות לשימוש הציבור, לצד שיפור משמעותי בתשתיות הבטיחות והנגישות.

"היום הציון נגיש, מזמין, נקי ומטופח - מקום שאנשים רוצים לחזור אליו", ציין אוחנה, והדגיש את השילוב בין שימור האופי העתיק של האתר לבין התאמתו לסטנדרטים מודרניים.

מהנדס האתר אלי כהן מסביר כי "המקום היה מבנה משנות החמישים במרחק של 50-60 מטרים מהשבר הסורי אפריקאי החשוף לרעידות אדמה. המבנה קיבל חיזוק עם עמודים של 80 על 80, מה שנדיר לחלוטין. כך גם חוזקו כל המערכות בעלות של מיליונים", הוא אומר ומדגיש: "היינו חייבים לעשות את זה כי המבנה לא היה מחזיק מעמד".

על מנת לשלב בין חדש לישן תוך שמירת האותנטיות של המקום המיוחד, מספר כהן "האדריכל הירושלמי שתכנן את כל זה, שילב את המוטיבים המיוחדים, אבן הבזלת הטבריינית, האבן הלבנה שעוטפת את החלונות, מוטיב שמופיע גם בבנייה הטורקית והמנדטורית. בכל חלון בכל המתחם שימרנו את האופי הזה, והאבן הזו עוטפת גם את המבנה העתיק של הקבר עצמו".

"הוספנו חדר אוכל גדול ומטבח שמשרת את הציבור. במקום שבו יש היום רחבה פתוחה ויפה היו קיוסקים ומחסנים", הוא מזכיר. כל אלה הועתקו למקום מרוחק יותר לרווחת ציבור המבקרים והעולים לרגל.

