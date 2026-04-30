הגעת החימושים לישראל משרד הביטחון

שתי אוניות מטען עגנו בנמלי אשדוד וחיפה במסגרת מבצע לוגיסטי חובק עולם של משרד הביטחון וצה"ל, כשהן נושאות אלפי חימושי אוויר ויבשה, משאיות צבאיות ורכבי ניוד קרביים מסוג JLTV.

הציוד הועמס על מאות משאיות של חטיבת התובלה וההיסעים והועבר לבסיסי צה"ל ברחבי הארץ לחיזוק המוכנות המבצעית.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, פיקח על המבצע בנמל אשדוד והדגיש כי מדובר במאמץ מרכזי לשיפור המוכנות להתפתחות המלחמה.

מתחילת מבצע "שאגת הארי" הגיעו לישראל מעל 115,600 טונות של ציוד צבאי ב-403 הטסות ו-10 השטות שונות.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס להגעת הציוד ואמר, "מדינת ישראל ערוכה בכל רגע לפעול מול אויביה - בכל זירה ובכל מקום שיידרש. הרכבת האווירית והימית שמתרחבת כעת מחזקת את כשירות צה"ל ואת העליונות המבצעית שלו".

לדבריו, "תפקידנו לוודא שצה"ל יקבל את כל האמצעים הנדרשים - כדי שיוכל לשוב ולפעול במלוא העוצמה נגד אויבינו בכל זמן ובכל מקום שיידרש. נמשיך לחזק את היכולות ולהבטיח שלישראל יש את כל הכלים להגן על אזרחיה ולהכריע את אויביה".

ברעם הוסיף, "בכל רגע נתון, מטוסי מטען ואוניות עושים את דרכם לישראל עם אלפי טונות של חימושים ואמל"ח. זאת כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון לתמיכה בכל צרכי צה"ל, גם בהצטיידות מסיבית בטווח המיידי וגם בשיפור המוכנות לעשור ביטחוני עצים. מבצע הרכש והשינוע המרשים שהשלמנו, יימשך ויתעצם בשבועות הבאים".

הרכבים שהגיעו לישראל צילום: משרד הביטחון