שלושה לוחמי חטיבת גבעתי נשפטו הבוקר (חמישי) ל-21 ימי ריתוק לאחר שאיחרו לאזכרה של חלל החטיבה שנערכה ביום שלישי.

לטענת משפחות הלוחמים, העיכוב נגרם בעקבות הפגנת חרדים שמחו על מעצר עריקים וחסמו את כביש 4 באזור מחלף גהה.

על פי גורמים בצה"ל, החיילים היו אמורים לצאת מוקדם יותר מבתיהם, על מנת להבטיח הגעה בזמן, גם לנוכח עומסי תנועה אפשריים. בצבא הדגישו כי בשל האיחור, לא נכח אף נציג במדים באזכרה.

שירי עמית, אמו של אחד הלוחמים, סיפרה ל-ynet כי בנה וחבריו יצאו ממרכז הארץ לכיוון האזכרה בפתח תקווה כשעתיים לפני תחילתה.

האם סיפרה כי במהלך הנסיעה עדכנו החיילים את מפקדיהם על העיכוב, ואף העבירו עדכונים גם לקצינת הנפגעים. לדבריה, למרות ההסברים והראיות שהציגו, נשפטו השלושה לריתוק, "הם שלחו הוכחות על החסימות שאי אפשר היה לזוז שם. זה מה שכואב לי, הם חיילים פשוטים שפשוט לא מאמינים להם".

עוד ציינה כי בנה וחבריו, ששירתו בגזרה הצפונית והגיעו לביתם לצורך האזכרה, הצליחו להשתתף רק בסעודה שנערכה לאחר מכן יחד עם המשפחה השכולה.

"הם קיבלו את הריתוק בגלל קבוצת חרדים משתמטים שחסמו את הכביש, זה מה שמוציא אותי מדעתי. זה מחרפן", אמרה האם.