נאומו של כ"ץ בטקס אלעד מלכה, משרד הביטחון

דרגות אלוף הוענקו היום (חמישי) למפקד חיל האוויר הנכנס עומר טישלר, שצפוי להיכנס לתפקידו באופן רשמי בשבוע הבא.

טישלר, שכיהן ב-7 באוקטובר כראש מטה חיל האוויר וכסגן מפקד החיל, יחליף בתפקידו את המפקד הנוכחי האלוף תומר בר בתקופה ביטחונית רגישה.

במהלך הטקס נשא שר הביטחון ישראל כ"ץ דברים והתייחס למערכה הכוללת נגד איראן ושלוחותיה, "איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה, מכות שהחזירו אותה שנים אחורה בכל התחומים". הוא הוסיף כי האתגרים העומדים לפני המדינה ילכו ויגדלו לצד הזדמנויות היסטוריות לשינוי המציאות האזורית.

שר הביטחון הדגיש את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית וציין כי הנשיא טראמפ, בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מוביל מאמץ להבטיח שאיראן לא תהיה עוד איום קיומי.

לדבריו, "איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה, מכות שהחזירו אותה שנים אחורה בכל התחומים. אנחנו תומכים במאמץ ונותנים את הגיבוי הנדרש, אבל ייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים".

לצד זאת אנחנו נמצאים במערכה מול החיזבאללה בלבנון - ארגון חסות איראני ששם לעצמו מטרה לאיים ולפגוע בתושבי הצפון ולהשמיד את מדינת ישראל.

כ"ץ התייחס גם ללחימה מול חיזבאללה בלבנון וציין כי הארגון ספג מכות קשות בשנתיים האחרונות ובמהלך מבצע "שאגת הארי".

"נפעל ונשמיד את כל תשתיות הטרור באזור הביטחון עד לקו הצהוב מתחת ומעל לפני הקרקע ממש כפי שעשינו בעזה", הבהיר שר הביטחון והוסיף כי ישראל תפעל "להסיר איומים מעל תושבי הגליל ונרסק את יכולות החיזבאללה בכל לבנון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה".

בפנייה ישירה לאלוף הנכנס אמר כ"ץ כי על טישלר להבטיח את כשירות חיל האוויר לכל תרחיש ובכל זירה, קרובה או רחוקה. "מדינת ישראל לא תאפשר לאויביה לאיים על קיומה. נמשיך לפעול בנחישות, בעוצמה ובאחריות - כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל לדורות".