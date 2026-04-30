ילד בן 9 נהרג היום (חמישי) לאחר שנפגע מרכב במושב יד השמונה שבאזור ירושלים, סמוך לקריית יערים.

הילד נפגע בשעה שהלך במושב וסבל מחבלה קשה בראשו. חובשים ופרמדיקים של מד"א הוזעקו למקום והחלו להעניק לו טיפול רפואי ראשוני.

צוותי הרפואה ביצעו בילד פעולות החייאה מתקדמות וממושכות בניסיון להציל את חייו. למרות המאמצים הרבים, הם נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

פרמדיק מד"א אברהם צנוירט וחובש מד"א חיים ליב וינר, שהגיעו למקום, סיפרו: "ראינו ילד בן 9 שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה קשה בראשו".

הצוותים הוסיפו כי פציעותיו של הילד היו קשות: "הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו".

ד"ר נתן אונגר, רופא מתנדב באיחוד הצלה, והחובש אליעזר מקלב שהגיע ראשון לזירה, מסרו: "עוברי אורח סיפרו לנו כי הילד נפגע מרכב מסחרי. ביצענו בו פעולות החייאה בזירה ולאחר מכן למרבה הצער נקבע מותו עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".