הרב אוריאל עיטם, ראש ישיבת ירוחם, מוציא ספר חדש העוסק במצוות האכילה מן החי ובמשמעויותיהן. הספר מאגד את הסוגיות המופיעות במקורות שונים בתורה ומסדר אותן במבנה שיטתי שונה מן הסדר המקובל במסכת חולין.

חלקו הראשון של הספר עוסק במינים האסורים והמותרים באכילה, כפי שהם מופיעים בפרשיות שונות בתורה. הפרקים בספר ויקרא ובספר דברים נבחנים לא רק בהיבט ההלכתי אלא גם במישור המשמעותי, תוך הצגת רבדים נוספים מעבר לדמיון שבין הפרשיות.

בחלקו השני מתמקד הספר במצוות הנוגעות לטיפול במינים המותרים, ובהן איסור טרפה, מצוות שחיטה, איסור אכילת דם ומצוות כיסוי הדם. כמו כן, נידון איסור בשר בחלב, כאשר כל אחת מן המצוות מוצגת כבעלת משמעות ייחודית וקשר רעיוני לסיפור אדם הראשון.

החלק השלישי מציג מבטים רחבים על סוגיית האכילה מן החי לאורך ההיסטוריה, החל מאדם הראשון ועד לעתיד לבוא. בין היתר נבחנים היחס לצמחונות, השינויים בדיני אכילת בשר בין תקופת המדבר לתקופת הכניסה לארץ, ומשמעותם הרעיונית.

בנוסף, עוסק הספר באיסור גיד הנשה ובמצוות שילוח הקן, תוך הצגת ההקשרים הרחבים שלהן בתורה ובהיסטוריה של עם ישראל. כל מאמר נכתב באופן עצמאי אך משתלב במערך כולל, כאשר הרב מציין כי יש ערך ללימוד שיטתי לפי סדר הפרקים, לצד אפשרות לעיון בכל נושא בפני עצמו.

בהקדמת הספר מוצגת תפיסה רחבה בנוגע לסדרת ספריו 'ונהר יוצא מעדן' הרואה בפרשת גן עדן את השורש היסודי של התורה כולה. הרב אוריאל מתאר את פרשת גן עדן מתוארת כמעין "צופן גנטי" של התורה, המכיל בתוכו את יסודותיה המרכזיים. מתוך גישה זו מבקש הספר לעמוד לא רק על ההיבטים ההלכתיים של המצוות, אלא גם על שורשיהן העמוקים בשפה הרמוזה של התורה.

עוד מודגש כי קומתן הגלויה של המצוות מופיעה מפרקי התורה שלאחר מעמד הר סיני, אך שורשיהן נטועים כבר בפרשה הקדומה. בכך מתמקד הספר בניסיון לחשוף את המשמעות הפנימית של המצוות דרך עיון בפרשת גן עדן.

בהקדמה מודגש כי למרות קיצורה, פרשת גן עדן נוגעת במגוון רחב של יסודות חיים, ובהם אדם וא-לוהים, גוף ונשמה, מצווה וחטא, טוב ורע, חיים ומוות. לצד זאת מוצגים גם יסודות נוספים כמו בדידות ומשפחה, גלות וגאולה, אשר יחד יוצרים מארג רעיוני רחב.

הרב אוריאל מציין כי עיון מעמיק בפרשה זו אינו רק מציג את היסודות, אלא גם מאיר אותם באור חדש. כך מתווה הספר דרך ללימוד מצוות האכילה מתוך הקשר רחב יותר של יסודות התורה ומשמעותה הכוללת.