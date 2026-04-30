בציון בעין זיתים שבצפת נערכת הערב (חמישי) הילולת התנא רבי יהודה בר אלעאי. האירוע נערך בסימן תפילה לניצחון במלחמה, לרפואת הפצועים ולגאולה שלימה לכל עם ישראל.

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, מוביל את המעמד המרכזי שבו משתתפים משפחות חטופים שהוחזרו מהשבי ומשפחות שכולות.

החלק הראשון של האירוע החל בשעה 18:00 בהתוועדות נשים במעמד הרבניות טובה אליהו, טובה בזק ורחל בזק. באירוע השתתפו בני משפחתו של רס"ב במיל' שאול מויאל הי"ד שנפל בקרב בלבנון, ובני משפחתו של סמל עמיחי רובין הי"ד שנפל בקרב הירואי בשמחת תורה.

כמו כן, השתתפו במעמד בני משפחות של שורדי שבי וחטופים שנרצחו בשבי. בין המשתתפים: ילנה טרופנוב, פדויית שבי ואמו של סאשה טרופנוב, אלי שתיוי, אביו של עידן שתיוי הי"ד, ורדה בן ברוך, סבתו של עידן אלכסנדר, וגולי קופרשטיין, אמו של בר קופרשטיין.

החלק השני של האירוע החל בשעה 19:30 וכולל הקפות שמחות, הדלקה וריקודים במעמד הרב שמואל אליהו, רבנים ואישי ציבור. בני המשפחות השכולות יכובדו להשתתף במעמד ההדלקה לצד הרב אליהו.

במהלך הערב יישאו דברים ילנה טרופנוב, ורדה בן ברוך ואלי שתיוי. האירוע יתמקד בתפילה להשבת כלל החטופים ולניצחון כוחות הביטחון במערכה הנוכחית.